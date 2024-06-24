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У жителей Новосемейкино накопилось очень много острых вопросов к местной администрации, а ответов на них нет.
Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
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Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

24 июня 2024 15:12
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У жителей Новосемейкино накопилось очень много острых вопросов к местной администрации, а ответов на них нет.

В понедельник, 24 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Член регионального штаба «Народный фронт» за Россию» в Самарской области Екатерина Гудзима и жительница Новосемейкино Екатерина Симонян обозначили ряд проблем пгт Новосемейкино Красноярского района, сигналы о которых поступают от жителей очень часто.

Одна из проблем касается строительства полигона нефтешлама, который планируют располагать в пгт Новосемейкино. По словам Екатерины Гудзимы, жители выступают против этого, но поддержки со стороны главы поселения в этом не находят.

Еще один вопрос связан с деятельностью полигона спортивно-стрелкового комплекса. От жителей поселка неоднократно поступали обращения о фактах прилетов пуль в окна, последняя – влетела в детскую комнату одного из домов. Как сообщила Екатерина Гудзима, в прошлом году в течение недели в судебном порядке приостановить деятельность стрелкового клуба удалось благодаря взаимодействию с прокуратурой и департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области. «До этого два года глава поселения остановить это не мог», — отметила она.

Есть претензии к работе управляющих компаний, строительных компаний, серьезный вопрос вызывают работы по благоустройству. Беспокоит жителей также вопрос складирования строительных отходов крупных компаний, а также самовольных захоронений на закрытых кладбищах. Екатерина Гудзима сообщила также о ситуации с отсутствием уличного освещения в ряде поселений —  в прошлом году велась перекладка сетей и временное освещение организовано не было. Оно появилось только после выезда на места представителей «Народного фронта».

Острых вопросов к местной администрации у жителей накопилось очень много, а ответов на них нет.

По итогам встречи Вячеслав Федорищев поручил врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александру Фетисову в течение ближайших трех дней провести официальную служебную проверку деятельности главы Новосемейкино. «Если факты подтвердятся, мы вынуждены будем расстаться с человеком, который на руководящей должности так организовал работу», — отметил врио губернатора.

«Все, что вы сказали, касается людей, — обратился он к Екатерине Гудзиме. —  На самом деле мы одна большая команда и с точки зрения взаимодействия, и уж тем более качества работы, это наша задача, мы с себя ответственности не снимаем. Обозначенные факты нарушений — это наша общая проблема, которую мы еще не устранили».

Каждая проблемная ситуация по поручению главы региона взята на контроль. «Там, где уже решено, — держим на контроле. Там, где проблема остается, будем вместе решать, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Будем в одном ключе с муниципальной службой, общественными организациями, тем более «Народным фронтом», при поддержке коллег из соответствующих структур вместе решать общую задачу».

Дополнительно Вячеслав Федорищев предложил Екатерине Гудзиме поучаствовать в конкурсе на должность руководителя поселения, если таковой будет объявлен по итогам проверки: «Если его объявят, то попрошу присоединиться, чтобы показать людям, что значит быть ответственным главой. Но это не предложение о работе. Мы формируем большую команду, которая должна решить много задач. Наводить порядок нужно пошагово».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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