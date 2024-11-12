Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин

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Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале:

"Сегодня участвовал в стратегической сессии, которую провел премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин. Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.



Национальные цели развития поставлены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Самарская область заложила их в основу региональной Программы социально-экономического развития.



По словам Михаила Владимировича, план необходимо сделать максимально подробным, с понятной логикой достижения национальных целей.

Ответственность за выполнение показателей будут нести профильные вице-премьеры, а за продвижение на территориях — главы субъектов. Будет введена двухуровневая система контроля, которая учитывает более 90 показателей.



В нашей стране на 19 национальных проектов в будущие три года заложено свыше 19 трлн рублей. Для Самарской области — это новые возможности для роста по всем направлениям. Мы обязаны их эффективно использовать на благо жителей".

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Федорищева