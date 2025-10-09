Я нашел ошибку
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы

9 октября 2025 14:53

9 октября 2025 14:53
56
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.

Сегодня, 9 октября 2025 года, на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы депутаты в первом и втором чтениях приняли законопроект, вносящий системные изменения в Устав Самарской области. Инициатива была предложена губернатором Вячеславом Федорищевым и направлена на модернизацию системы исполнительной власти и укрепление статуса ключевых городов региона. Закон был принят абсолютным большинством голосов и вступает в силу со дня официального опубликования.

Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.

Теперь в статье 53 Устава после слов «Административным центром Самарской области является город Самара» в скобках добавлено слово «столицей». Это изменение придает Самаре не только административный, но и символический статус главного города региона, который ранее использовался лишь неформально.

В Уставе унифицированы названия высших должностных лиц. Должность «первый вице-губернатор – председатель правительства» переименована в «первый заместитель губернатора Самарской области – председатель правительства». Должности «вице-губернаторов» изменены на «заместителей губернатора». Все заместители будут входить в состав правительства региона.

Одной из самых новаторских поправок стало включение глав муниципальных образований в состав правительства Самарской области с правом совещательного голоса. Как отметил Вячеслав Федорищев, в состав правительства войдут главы трех ключевых городов: Самары, Тольятти и Сызрани. Это решение базируется на количестве населения в городах и их значимости для социально-экономического развития региона.

Законопроектом прямо указывается, что Устав Самарской области, законы и иные нормативные правовые акты региона имеют прямое действие и обязательны для исполнения всеми органами власти и организациями на территории области.

Преобразования направлены на повышение эффективности управления, укрепление вертикали власти и усиление интеграции между региональным правительством и органами местного самоуправления. Реформа также предусматривает сокращение руководящего состава правительства на 20%, что является частью курса на оптимизацию государственного аппарата.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал это историческое событие:

«Принятые сегодня поправки в Устав – это не просто редакция документа. Это шаг к более сплоченному, эффективному и прозрачному управлению регионом. Закрепление за Самарой статуса столицы – дань уважения к ее исторической и экономической роли. А включение глав Самары, Тольятти и Сызрани в состав правительства позволит принимать более взвешенные и учитывающие местную специфику решения, что напрямую отразится на качестве жизни наших граждан».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

