Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель Renault Logan погиб на месте ДТП.
В Красноярском районе водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz
Владислав Шленев занял второе место в дисциплине «жим». Тренер спортсмена - Виктор Морозов.
Владислав Шленев из Самарской области - призер первенства Азии по пауэрлифтингу
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +10, +12°С.
12 октября в регионе местами дождь, до +13°С
Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях.
Сборная региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Также в этом сезоне самарская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России.
Елена Петрова из Самарской области выиграла Кубок России по альпинизму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков

11 октября 2025 16:58
182
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.

В субботу, 11 октября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе Круга Самарского окружного казачьего общества.

Отчетно-выборный Круг проводится раз в 5 лет. Сегодня были подведены итоги многолетней работы, приняты планы на предстоящую пятилетку. Переизбран на новый срок атаман Самарского окружного казачьего общества — казачий  полковник  Андрей Терновский. По приглашению Вячеслава Федорищева в мероприятии приняли участие главы всех муниципальных образований области. Отличившимся казакам глава региона вручил региональные награды.

Впервые Круг прошел в Тольятти, на площадке Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. «Это подтверждает то, что вы взяли курс на максимальное вовлечение в работу казачества муниципальных образований нашей области. И это очень важно, ведь наш регион издавна является мощным центром казачьего движения всего Поволжья. Мы по праву этим гордимся. И продолжим прикладывать усилия, чтобы эту славу укреплять», — подчеркнул Вячеслав Федорищев, приветствуя участников.

Глава региона отметил, что вопросы взаимодействия с казачьим сообществом всегда находятся в приоритете работы правительства региона и в последнее время было принято немало решений, направленных на укрепление этого сотрудничества.

Так, весной этого года был создан Совет при Губернаторе по делам казачества, 5 мая состоялось первое заседание. В структуре Дома дружбы народов по поручению главы региона теперь действует отдел по взаимодействию с казачеством, также соответствующие специалисты работают в составе министерства внутренней политики области.

В процессе создания находится государственное казенное учреждение «Казачий центр государственной службы», которое будет способствовать поддержанию традиций казачества, военно-патриотическому воспитанию молодежи, обеспечению безопасности Самарской области и всего Поволжья. Войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян становится помощником губернатора.

Вячеслав Федорищев обозначил значимые направления работы с казачьим сообществом. «В первую очередь, это защита Отечества, священная миссия, которая всегда была первостепенной для казачества. Знаю, что она остается таковой  для вас буквально каждый день. В мае 2022 года для участия в специальной военной операции вами был сформирован добровольческий казачий отряд «БАРС-15 «Ермак». С тех пор более 1700 казаков включились в выполнение боевых задач, поставленных нашим  Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил он и поблагодарил всех волжских казаков, кто с оружием в руках приближает  долгожданную Победу, и тех, кто своим трудом приближает ее в тылу.

Минутой молчания почтили память павших героев — казаков, которые отдали свои жизни на полях сражений.

Особое направление работы — патриотическое воспитание молодежи. В Самарской области работает казачий кадетский корпус, в общеобразовательных организациях региона действуют кадетские, в том числе казачьи кадетские классы, в которых обучаются более 1500 ребят. В Самарском техническом университете сформирована казачья студенческая сотня.

Ежегодно 7 ноября казачья молодежь участвует в Параде Памяти на площади Куйбышева в Самаре. В этом году 7 ноября станет заключительным днем работы форума «Россия — спортивная держава». «Очередной Парад состоится уже скоро. Он будет особенным. К нам в эти дни приедут огромное количество гостей со всего мира, со всей страны. Не сомневаюсь, и сами ребята, и вы – их наставники – вновь примете в нем активное участие», — обратился Вячеслав Федорищев к казакам.

Также губернатор сообщил, что  расчет волжского казачьего общества примет участие в Параде Победы 9 мая 2026 года в Москве, вопрос об этом проработан и начата  подготовка. «Это будет впервые за последние десятилетия, когда наше казачество пройдет со всеми рядами и видами Вооруженных Сил на главном параде нашей страны», — отметил Вячеслав Федорищев.

Совместная работа с казачьим сообществом ведется и в рамках обеспечения безопасности. В 8 муниципальных образованиях области действуют добровольные казачьи дружины по охране правопорядка. Содействие МВД и органам местного самоуправления оказывают 72 добровольные пожарные команды в 12 городах и районах, все они входят в состав казачьей региональной команды.

Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития Самарского края. Отличившимся казакам он вручил региональные награды —  почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» и благодарность Губернатора Самарской области.

В ходе Круга состоялась торжественная церемония верстания Вячеслава Федорищева в казаки. Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесение присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед Богом и народом. Есаулец произнес традиционный текст перед инициацией в казаки.

«Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, – произнес Вячеслав Федорищев слова присяги. — «А данные мне права и власть не употреблять во зло». После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону: «Чтобы она всегда была с вами и Богородица вас оберегала. Любо нашему казаку!»

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025, 19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета. Политика
404
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
04 октября 2025, 19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области. Политика
988
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
02 октября 2025, 14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания. Политика
921
В центре внимания
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
178
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
406
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
829
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
342
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
618
Весь список