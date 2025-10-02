Я нашел ошибку
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку станции метро «Театральная»

2 октября 2025 16:36
161
На сегодняшний день производится монолитная и отделочная работы, проходка перегонных тоннелей, монтаж инженерных систем.

 

В четверг, 2 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку станции метро «Театральная».

Глава региона поздравил работников АО «Мосметрострой» и АО «ВТС-Метро» с Днем метростроителя и выразил признательность за их профессиональный труд.

Вячеслав Федорищев пожелал коллективу, объединяющему как московских метростроителей, так и самарских специалистов, крепкого здоровья, слаженной работы и дальнейших успехов в реализации не только текущего, но и будущих проектов, подчеркнув, что по мере укрепления экономики страны задачи по развитию транспортной инфраструктуры будут только расширяться. Особую важность он придал созданию в коллективе атмосферы открытости, где возникающие проблемы не замалчиваются.

Губернатор также акцентировал внимание на ключевой роли метрополитена в жизни города, обеспечивающего надежное и удобное транспортное сообщение.

«Метрополитен всегда был, есть и будет. Это удобно и надежно. А главное – это уверенность для каждого жителя в том, что он сможет быстро и комфортно добраться до нужного места», – отметил Вячеслав Федорищев.

В рамках встречи глава региона пообщался с коллективом: обсудили ход строительных работ на станции и условия труда на объекте.

Как сообщил директор АО «ВТС-Метро» Алексей Федосеев, на площадке в круглосуточном режиме задействовано свыше 250 человек. На сегодняшний день производится монолитная и отделочная работы, проходка перегонных тоннелей, монтаж инженерных систем.

«Монолитная работа конструкции самой станции выполнена на 95%, по пешеходному выходу №1 – на 90%. Завершены разработка грунта, крепления котлована, пешеходный выход №3. Ведется подготовка к укладке бетона. Проходка правого перегонного тоннеля выполнена на 1120 метров из 1586. Работы ведутся в графике», - конкретизировал Алексей Федосеев.

При этом директор компании отметил, что значительная часть техники и материалов, включая оборудование тягово-понизительной подстанции и кабельную продукцию, поставляется предприятиями Самарской области.

Алексей Федосеев отметил, что Правительство Самарской области оказывает поддержку строительству метрополитена, включая проведение регулярных координационных совещаний под руководством профильного министра.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено перспективам развития транспортной инфраструктуры региона в целом. Губернатор поделился с коллективом планами по комплексному развитию и обеспечению транспортной доступности, включая территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты Самара

