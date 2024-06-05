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Вячеслав Федорищев поручил создать кадровый резерв для областного Правительства и мэрии Самары

5 июня 2024 15:07
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Вячеслав Федорищев обсудил с Натальей Катиной вопросы подготовки управленческих кадров и создание кадрового резерва.

В среду, 5 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с врио вице-губернатора — председателя Правительства региона Натальей Катиной вопросы подготовки управленческих кадров и создание кадрового резерва.

Вячеслав Федорищев поручил Наталье Катиной уже со следующего понедельника начать формировать кадровый резерв Правительства Самарской области и города Самары. «Это мой личный кадровый резерв. В нашей команде требуется усиление. Все профессионалы, все на своих местах, но мы с вами знаем, какой на самом деле необходим серьезный интеллектуальный ресурс, чтобы все наши планы реализовать», — подчеркнул руководитель области.

«Необходимо всем нашим активным жителям, которые хотят свои идеи реализовать на практике, у которых есть желание служить своему родному краю, своему родному городу, которые готовы будут вместе с нами вести работу, дать возможность высказать свои идеи, познакомиться с действующими сотрудниками», — обозначил Наталье Катиной задачу врио губернатора.

Часть тех людей, кто войдет в состав кадрового резерва, начнет работу сразу, часть будет сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов министерств, города. «Самое главное нам дать возможность всем, кто хочет, — а я знаю, что очень много людей радеют за развитие родного края и города – дать им всем возможность быть в помощь нашему большому общему делу – развитию Самарской области», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Согласно поручению врио губернатора, предложения по проекту кадрового резерва будут рассмотрены на оперативном совещании областного Правительства уже в ближайший понедельник. «Мы будем делать это максимально открыто, публично, прозрачно, чтобы все знали: если есть желание, если есть опыт, знания, компетенции, здесь, дома, они будут востребованы», — заключил Вячеслав Федорищев.

Теги: Самара

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