Вячеслав Федорищев поручил проработать долгосрочные контракты на содержание дорог и усилить контроль за работой управляющих компаний

177

На оперативном совещании в Правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили актуальный в связи со снегопадами вопрос, как в регионе организовано зимнее содержание дорог, как идет очистка дворов от снега и наледи.

«Важно, чтобы качество зимнего содержания дорог (а их протяженность в регионе составляет более 44 тысяч км) соответствовало высоким стандартам. Первопричина жалоб населения должна быть сведена к минимуму — даже при самой сложной погодной обстановке. Еще одна наша приоритетная задача — максимальная безопасность дорожного движения», — обозначил задачу губернатор.

Об обеспечении содержания федеральных, региональных и муниципальных автодорог доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Протяженность автодорог федерального значения на территории региона составляет почти 930 км, они находятся в собственности Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга». Их содержание зимой обеспечивают подрядные организации ООО «СамараТрансСтрой» и ООО «АвтоВолгаСтрой», для этого привлекается 191 единица техники. Отдельными организациями содержатся мостовые сооружения.

Дороги регионального значения находятся в областной собственности, их протяженность порядка 7 тысяч км. Для их обслуживания заключены госконтракты с АО «АСАДО» (дороги, расположенные в северной и южной частях Самарской области, а также в границах городского округа Самара) и ООО «Спика» (мостовой переход «Фрунзенский»). У предприятий имеется 691 единица собственной техники и 364 привлеченной.

«Качеству противогололедных материалов уделяем особое внимание, проводим лабораторные испытания, проверяем качество как по региональной сети дорог, так и по муниципальной», — добавил министр.

Содержание платной автодороги Обход города Тольятти протяженностью 99,3 км с мостом через реку Волгу выполняет компания «Автобан Эксплуатация». Обслуживание дороги категории IБ ведется с применением 33 единиц техники.

Содержание дорог местного значения протяженностью 36 145 км выполняется силами муниципальных образований. Общее количество задействованной техники — 803 единицы, в том числе в Самаре – 378, в Тольятти – 133. Вся информация о содержании дорог в регионе аккумулируется в диспетчерской службе министерства в ежедневном режиме, что позволяет принимать оперативные решения, на особом контроле – обеспечение движения общественного транспорта, школьных автобусов.

Как отметил Сергей Карпов, нужно дополнительно обратить внимание коммерческих организаций и владельцев объектов придорожного сервиса на их обязательства по благоустройству прилегающих территорий и переходно-скоростных полос.

Губернатор поблагодарил глав муниципальных образований за организацию работы по устранению последствий снегопадов. «Некоторые шероховатости, конечно, есть, их устраняем в штабном режиме», — добавил он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: необходимо переходить на долгосрочные контракты с подрядными организациями. Это позволит не только выполнять технологический комплекс работ по содержанию дорог, но и за счет долгосрочности инвестировать в качество услуги. Губернатор дал соответствующее поручение министерству. Кроме того, он акцентировал внимание: сейчас нужно не только найти резервы по парку техники, но и начать его поэтапно обновлять.

О работе по содержанию общедомового имущества и очистке придомовых территорий от снега и наледи доложил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Федюкин. Организовано представление муниципальными образованиями Самарской области информации по механизированной уборке, ручной уборке, обработке противогололедными средствами, очистке кровель. С декабря 2024 года эти сведения органами местного самоуправления предоставляются ежедневно. Инспекторский состав жилищной инспекции осуществляет мониторинг работ, с 12 по 17 декабря обследовано 1273 многоквартирных дома на предмет очистки придомовых территорий и кровельных покрытий от снега и наледи. Ряд управляющих компаний в Самарской области плохо справляется с уборкой.

Как считает губернатор, со стороны ГЖИ взаимодействие с УК организовано недостаточно. Вячеслав Федорищев поручил Евгению Федюкину под кураторством министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона с завтрашнего дня проводить встречи со всеми руководителями и владельцами компаний — разъяснять требования по уборке территорий, задачи, обязанности. «Первое, что важно — лично минимум полчаса потратить на общение с руководителем УК, чтобы вообще понять, как работает управляющая компания, что это за люди, какие у них долгосрочные планы в отношении предмета, которым они занимаются, — отметил Вячеслав Федорищев. – Ваша задача — доводить до каждой УК требования в отношении предмета. Мы сейчас рассматриваем с точки зрения снега, зимнего содержания, но вы, пожалуйста, проговорите все необходимое, зафиксируйте весь периметр ответственности. Для наших жителей важно, чтобы УК качественно работали».