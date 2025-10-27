136

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона. Такой вердикт глава области вынес на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 октября, по итогам разбора поездки в Исаклинский район, прошедшей на прошлой неделе.

Вячеслав Федорищев поделился впечатлением, что поездка была организована не для решения реальных проблем района, а ради картинки с вручением ключей от домов семьям.

"Еще раз повторяю, Антон Андреевич [Емельяненко] вам, как вице-губернатору по особым вопросам, переделывайте структуру управления проблематикой районного развития. [...] Я пытался понять, для чего меня туда привезли. В планах стоял другой район. Потом понял - чтобы я торжественно вручил 11 ключей тем, кто переезжает в новые дома. То есть задачи разобраться в проблемах не было. А полправительства поехало, чтоб посмотреть, как я ключи вручаю. А вот реальные проблемы никто не отработал - ни до, ни во время, ни, как я сейчас слышу на заседании правительства Самарской области, после. Оценка неудовлетворительно правительству Самарской области, членом которого я являюсь, и хоть и не по должности, а по уставу, возглавляю правительство Самарской области. Делайте выводы".

Губернатор также сообщил, что теперь будут совмещаться оперативные совещания правительства и заседания правительства. Такую необходимость он объяснил тем, что "в правительстве сбоит подписание документов по причинам, которые мы сейчас выясняем", пишет Волга-Ньюс.