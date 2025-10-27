Я нашел ошибку
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона

27 октября 2025 13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона. Такой вердикт глава области вынес на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 октября, по итогам разбора поездки в Исаклинский район, прошедшей на прошлой неделе.

Вячеслав Федорищев поделился впечатлением, что поездка была организована не для решения реальных проблем района, а ради картинки с вручением ключей от домов семьям.

"Еще раз повторяю, Антон Андреевич [Емельяненко] вам, как вице-губернатору по особым вопросам, переделывайте структуру управления проблематикой районного развития. [...] Я пытался понять, для чего меня туда привезли. В планах стоял другой район. Потом понял - чтобы я торжественно вручил 11 ключей тем, кто переезжает в новые дома. То есть задачи разобраться в проблемах не было. А полправительства поехало, чтоб посмотреть, как я ключи вручаю. А вот реальные проблемы никто не отработал - ни до, ни во время, ни, как я сейчас слышу на заседании правительства Самарской области, после. Оценка неудовлетворительно правительству Самарской области, членом которого я являюсь, и хоть и не по должности, а по уставу, возглавляю правительство Самарской области. Делайте выводы".

Губернатор также сообщил, что теперь будут совмещаться оперативные совещания правительства и заседания правительства. Такую необходимость он объяснил тем, что "в правительстве сбоит подписание документов по причинам, которые мы сейчас выясняем", пишет Волга-Ньюс.

Теги: В центре внимания

