Я нашел ошибку
Главные новости:
Приходите заранее, чтобы успеть на автограф-сессию.
Нападающий «Крыльев Советов» Влад Шитов встретится с болельщиками перед матчем с «Пари НН»
Три профессии из них могут стать менее востребованными из-за автоматизации и внедрения технологий, таких как искусственный интеллект и роботизация, уточнила эксперт.
Экономист: восемь профессий, которые могут исчезнуть к 2030 году
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
Это решение относится только к олимпийским видам спорта.
Олимпийский и Паралимпийский комитеты Штатов запретили транс-персонам участвовать в женских турнирах
На чемпионате также выступает Антон Бородачев. Впереди – командный турнир.
Кирилл Бородачев – серебряный призёр Чемпионата мира
Особое внимание было уделено докладам об отработанных вопросах жителей по итогам поручений на предыдущих совещаниях.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве: ЖКХ и обращения граждан
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 02:00 24 июля.
В Октябрьске 65 МКД и 1429 частных домов остались без холодной воды
Жители обратились с вопросами по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, благоустройству и содержанию дворов и придомовых территорий.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел прием граждан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.45
0.36
EUR 91.79
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области

23 июля 2025 22:34
169
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области

Александр Фетисов назначен врио председателя правительства Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве, пишут "Ведомости". 

Фетисов будет выполнять функции и. о. первого вице-губернатора и председателя регионального правительства. По словам губернатора, решение связано с уходом в отпуск действующего главы правительства Михаила Смирнова.  

Фетисов родился 5 марта 1967 г. в Самаре. Окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище в 1988 г. по специальности «офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения», а в 2003 г. получил юридическое образование в Санкт-Петербургском университете МВД России. Имеет звание полковника запаса.  

Политическая карьера Фетисова началась в 2002 г. с вступления в партию «Единая Россия». С 2007 по 2010 гг. он возглавлял региональный исполнительный комитет партии. В 2010 г. был избран депутатом Думы городского округа Самара V созыва, где единогласно избран председателем, занимая эту должность до 2015 г. Параллельно с 2011 по 2016 год являлся секретарем Самарского регионального отделения «Единой России». В 2010 г. включен в кадровый резерв президента.  

С 2015 г. Фетисов перешел на работу в правительство Самарской области, последовательно занимая должности заместителя председателя правительства в 2015 г., вице-губернатора в 2016 г. , заместителя председателя правительства по вопросам социального развития в 2018 г. В 2024 г. назначен врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики, а с сентября того же года утвержден в этой должности. С 2025 г. занимает пост заместителя секретаря Самарского регионального отделения «Единой России» по идеологии.  

В марте депутаты Самарской губернской думы утвердили главой Волжского района ветерана специальной операции Александра Шаркова. Кандидатура была поддержана единогласно после рассмотрения комиссией двух претендентов. Федорищев также заявлял о рекомендации Шаркова на эту должность. Ранее новый глава района был депутатом Тольяттинской гордумы и участвовал в региональной образовательной программе «Школа героев».

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.
23 июля 2025, 17:54
Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске. Политика
184
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
23 июля 2025, 13:16
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
Создатели сериала намерены опираться на реальные прототипы и соответствовать историческим фактам развития АвтоВАЗа, а также событиям, которые происходят на... Общество
238
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены".
23 июля 2025, 12:38
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Футбол в Самаре
207
В центре внимания
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
23 июля 2025  22:34
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
163
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.
23 июля 2025  17:54
Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь
183
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
23 июля 2025  13:16
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
238
В день матча с
23 июля 2025  12:38
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
205
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
23 июля 2025  10:50
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
235
Весь список