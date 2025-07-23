Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области

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Александр Фетисов назначен врио председателя правительства Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве, пишут "Ведомости".

Фетисов будет выполнять функции и. о. первого вице-губернатора и председателя регионального правительства. По словам губернатора, решение связано с уходом в отпуск действующего главы правительства Михаила Смирнова.

Фетисов родился 5 марта 1967 г. в Самаре. Окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище в 1988 г. по специальности «офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения», а в 2003 г. получил юридическое образование в Санкт-Петербургском университете МВД России. Имеет звание полковника запаса.

Политическая карьера Фетисова началась в 2002 г. с вступления в партию «Единая Россия». С 2007 по 2010 гг. он возглавлял региональный исполнительный комитет партии. В 2010 г. был избран депутатом Думы городского округа Самара V созыва, где единогласно избран председателем, занимая эту должность до 2015 г. Параллельно с 2011 по 2016 год являлся секретарем Самарского регионального отделения «Единой России». В 2010 г. включен в кадровый резерв президента.

С 2015 г. Фетисов перешел на работу в правительство Самарской области, последовательно занимая должности заместителя председателя правительства в 2015 г., вице-губернатора в 2016 г. , заместителя председателя правительства по вопросам социального развития в 2018 г. В 2024 г. назначен врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики, а с сентября того же года утвержден в этой должности. С 2025 г. занимает пост заместителя секретаря Самарского регионального отделения «Единой России» по идеологии.

В марте депутаты Самарской губернской думы утвердили главой Волжского района ветерана специальной операции Александра Шаркова. Кандидатура была поддержана единогласно после рассмотрения комиссией двух претендентов. Федорищев также заявлял о рекомендации Шаркова на эту должность. Ранее новый глава района был депутатом Тольяттинской гордумы и участвовал в региональной образовательной программе «Школа героев».