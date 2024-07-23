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Вячеслав Федорищев и руководство «ЛУКОЙЛа» подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании

23 июля 2024 16:09
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Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, развитие нефтегазового сектора для Самарской области — абсолютный приоритет социально-экономического развития.

Во вторник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководством ПАО «ЛУКОЙЛ». Стороны обсудили развитие производственного потенциала, а также подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, развитие нефтегазового сектора для Самарской области — абсолютный приоритет социально-экономического развития, компания «ЛУКОЙЛ» является стратегическим партнером региона по многим направлениям.

«Есть конкретные проекты, которые мы хотели бы вместе развивать. Речь идет в том числе о создании сопутствующей транспортной инфраструктуры. У нас открылся на прошлой неделе большой знаковый объект – 100-километровая дорога в обход Тольятти. Трафик достаточно большой, он превышает даже наши ожидания. Поэтому здесь хотелось бы посмотреть, как быстро мы можем создать сопутствующую инфраструктуру», — отметил глава региона.

Предметом обсуждения на встрече также стала возможность встраивания промышленных предприятий Самарской области в производственную кооперацию «ЛУКОЙЛА» как крупного интегрального заказчика. «Будем формировать предложения на федеральный уровень по созданию таких условий, в которых бы отечественная продукция занимала большую долю в интегральном заказе крупных и государственных, и частных компаний, — обратился Вячеслав Федорищев к участникам встречи. — Здесь как пилотный регион готовы, и обязаны, и будем делать все, чтобы наши производители занимали достойные места. Тем более что у нас сильные машиностроители, сильный промышленный сектор».

Кроме того, как подчеркнул глава региона, Самарская область – научный регион с сильными университетами. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в рамках международного межвузовского кампуса, который строится в Самаре.

Подписанное в рамках встречи соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Стороны заинтересованы в реализации долгосрочных комплексных программ развития и конкретных проектов по техническому переоснащению и реконструкции промышленных объектов компании для наращивания производственного потенциала.

В рамках соглашения планируется разработка проектов по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы региона. Для улучшения экологической обстановки предусмотрено использование попутного нефтяного газа в объеме не менее 95% от добычи. Ряд проектов направлен на развитие кадрового и научного потенциала Самарской области, включая программы в сфере занятости. Отдельный пункт документа посвящен социальным и благотворительным инициативам компании в области образования, здравоохранения, культуры и спорта.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Самара

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