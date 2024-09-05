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Вячеслав Федорищев и председатель ПСБ Петр Фрадков открыли юбилейный Центр уличного баскетбола

5 сентября 2024 17:47
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Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Октябрьском районе в сквере имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя В.И. Фадеева.

Сегодня, 5 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель ПСБ Петр Фрадков открыли Центр уличного баскетбола в сквере имени В. И. Фадеева. 

Спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям», стал четвертым в Приволжском федеральном округе и двадцатым в России.

«Знаменательно, что здесь появился настоящий, большой, профессиональный центр по самому высокому классу баскетбола. Это еще один шаг в нашей большой программе развития спорта и шаг в том, чтобы мы по указанию Президента называли спорт массовым. Этот центр будет круглогодично доступен для всех жителей. Самое главное – здесь будут работать профессиональные тренеры, которые будут помогать ребятам становиться сильнее», - заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенёв, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, а также президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.

«Популярность баскетбола в Самарской области растет год от года, и в настоящее время регион входит в десятку лучших в России по развитию этого вида спорта. Привлечению все большего количества людей к регулярным тренировкам способствует создание доступной спортивной инфраструктуры. И сегодня в преддверии дня города Самары мы открываем юбилейный – двадцатый – Центр уличного баскетбола. Уверен, что наш центр станет еще одним местом притяжения для самарцев, ведущих активный образ жизни вне зависимости от уровня подготовки, возрастных категорий и погодных условий, и первой ступенью к большим спортивным успехам для подрастающего поколения», - прокомментировал Пётр Фрадков.

Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Октябрьском районе в сквере имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя В.И. Фадеева. Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволит проводить в Самаре соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 кв. м размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для стритбола с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

«Открытие Центра уличного баскетбола в Самаре — знаменательное событие. Это уже двадцатый центр, реализованный нами совместно с ПСБ в рамках проекта «ПСБ – Детям»! В течение нескольких лет современные объекты международного класса были открыты в самых разных уголках России — Калининграде, Хабаровске, Архангельске, Волгограде, Анапе, Тюмени, Ижевске, Кемерово, Ставрополе и других городах. Приволжье — регион, в котором любят баскетбол, в Самаре играют амбициозные команды, и я рад, что еще больше жителей смогут вовлечься в лучшую игру с мячом. Наш центр поможет приобщить к баскетболу еще больше молодежи, а также будет доступен для людей с ограниченными возможностями. Всё это — еще один большой шаг для популяризации спорта во всей стране», - отметил Андрей Кириленко.

Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер России Владимир Агабабьян, под руководством которого мужская сборная России по баскетболу 3×3 в 2021 году завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Владимир Агабабьян провел мастер-класс для юных баскетболистов, на котором поделился техниками лучшего владения мячом и секретами профессионального мастерства.

Также в рамках поездки Петр Фрадков провел рабочую встречу с Вячеславом Федорищевым, принял участие в совещании регионального Правительства и ведущих предприятий ОПК, центральным событием которого стало подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПСБ и Самарской областью. Документ предусматривает взаимодействие сторон в реализации различных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, и программ, способствующих развитию современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг и сервисов на территории Самарской области.

«Самое главное - дети, улыбки на лице и желание быть чемпионами. У этого желания появляется опора. У нас будет 500 новых спортивных объектов реализовано в течение пяти лет. А на такие будем делать фокус, показывая, какие они должны быть»,- подытожил руководитель области Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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