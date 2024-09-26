Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова обсудили развитие отрасли культуры в Самарской области

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В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, на которой стороны обсудили вопросы развития отрасли культуры в регионе.

Одной из ключевых тем стала реставрация объектов федерального значения – Самарского государственного цирка и Особняка Субботина-Шихобалова.

Говоря про здание Самарского цирка, глава региона отметил большую популярность объекта среди жителей и гостей региона. Ежегодно его посещают порядка 115 тысяч человек. В настоящее время здание 1969 года постройки нуждается в реставрации.

Напомним, в августе Самарский регион посетил первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин. В ходе визита он осмотрел ключевые объекты культуры, включая Самарский государственный цирк.

Руководитель области акцентировал внимание и на объекте культурного наследия федерального значения «Особняк Субботина-Шихобалова», который тоже нуждается в восстановлении. Планируется, что после реконструкции здания, в нем будет создано музейно-выставочное пространство с проектами из ведущих федеральных музеев.

Также на встрече глава региона рассказал о знаковых культурных событиях, которые прошли в Самарской области. Руководитель области подчеркнул: одним из знаковых для региона культурным событием стало открытие филиала Третьяковской галереи. Решение о его создании было принято Минкультом России еще в 2018 году.

«Важно, чтобы в Самарском филиале Третьяковской галереи, помимо интересных выставочных проектов, функционировал детский центр, лекторий, куда смогут приходить люди разного возраста. В общем, чтобы здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова стало настоящим местом встречи жителей и гостей города», – подчеркнула Ольга Любимова.

Также на встрече стороны отметили Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семья России», который был включен в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи. География участников обширная: в Самарской области собрались 23 семейных песенных и фольклорных коллектива, а также 12 семейных династий мастеров и ремесленников из разных регионов нашей страны.

Кроме того, с 26 августа по 12 сентября в рамках грантовой поддержки проектов в сфере народного искусства прошел фестиваль народной музыки «Встреча Волги и Дона». Оркестранты и два ансамбля солистов проехали более 1,4 тыс. км по Самарской области, исполнили десятки композиций, провели концерты и мастер-классы по игре на народных инструментах.

Также стороны зафиксировали активное участие самарских коллективов, театров в программах «Большие гастроли» и «Мы – Россия».

Отдельное внимание участники встречи уделили реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В 2024 году благодаря нацпроекту в Самарской области будет проведен капитальный ремонт 11 муниципальных учреждений, включая 8 сельских домов культуры, детскую школу искусств в Отрадном, театр юного зрителя «Время тайн» в Новокуйбышевске и филиал историко-краеведческого музея им. А.В. Юшкова в селе Рождествено.

Продолжается реконструкция здания кинотеатра «Россия» в областном центре, где будет размещаться муниципальный театр для детей и молодежи «Мастерская». Это позволит не только отремонтировать объект, но и создать новые возможности для культурного досуга жителей региона.

Отметим, развитие сферы культуры входит в Программу социально-экономического развития региона. В течение 5 лет планируется создание современных культурных пространств на базе уже существующих учреждений культуры и модельных библиотек.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области