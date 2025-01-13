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Вячеслав Федорищев - главам муниципалитетов: «Работа с участниками СВО и их семьями - приоритет №1 и личная ответственность руководителей»

13 января 2025 21:49
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По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.

В понедельник, 13 января, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поручил членам Правительства и главам муниципальных образований усилить работу в части информирования о мерах поддержки участников СВО, а также сопровождению тех, кто принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и пойти выполнять боевые задачи в зоне СВО. «В Год защитника Отечества знаем, что победа будет, будет скоро. Все, что от нас зависит, мы должны обеспечить», — подчеркнул глава региона.

«Единоразовая выплата достаточно серьезная —  3 миллиона 600 тысяч рублей тем, кто такое решение принял, и в течение 9 месяцев по 50 тысяч рублей, чтобы те, кто идут защищать Родину, знали, что дома есть возможность чувствовать себя достаточно нормально, пока они на задании», — напомнил губернатор.

Таким образом, при заключении контракта о прохождении военной службы гарантируется 4 миллиона рублей: это единовременная выплата от региона — 3 миллиона 600 тысяч рублей (установлена на срок с 1 января по 1 февраля 2025 года), еще 400 тысяч рублей — единовременная выплата от Министерства обороны Российской Федерации. Дополнительно к денежному довольствию по линии Министерства обороны РФ, от региона предусмотрены еще по 50 тысяч рублей в течение 9 месяцев. Помимо этого, в Самарской области действуют иные финансовые и нефинансовые меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего более 40 мер. 

По поручению Вячеслава Федорищева главы муниципальных образований должны организовать работу по информированию обо всех мерах поддержки военнослужащих — принятых как решениями Президента и Правительства России, так и на уровне региона.

Также глава региона отметил: многие жители других регионов хотят пойти выполнять задачи СВО от Самарской области. «У нас очень много запросов от людей из других субъектов, которые знают, что наши подразделения одни из самых сильных, хотят приехать в Самару, в Самарской области и подготовку пройти соответствующую, и пойти выполнять задачи от Самары. Эту возможность нужно дать, обеспечить ее правильным образом, создать все условия», — обратился к участникам совещания Вячеслав Федорищев. Соответствующие документы на подпись он поручил подготовить вице-губернатору — руководителю Администрации Губернатора Самарской области Дмитрию Яковлеву.

Руководитель области обозначил главный приоритет работы: «Уважаемые коллеги главы, я напоминаю, что такого рода информационное сопровождение и методологическая работа по принятию исчерпывающих мер обеспечения наших защитников Отечества и их семей, участников, героев СВО, выполнение тех внутренних задач, которые мы себе поставили сами, являются приоритетом номер один. И мы с вами в этом году без каких-либо поблажек так живем». 

Он напомнил об ответственности за выполнение этой задачи: «Знаю, что вы достаточно серьезно настроены. Но если не справляешься, будет другая работа. То же самое касается моих коллег в Правительстве, в первую очередь министерства, которое обеспечивает эту работу, исполняющего обязанности министра».

 

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской оласти

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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