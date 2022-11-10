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Вучич заявил, что введет санкции против России только под "Дамокловым мечом над головой"

10 ноября 2022 23:02
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"Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году"

Власти Сербии поддержат санкции в отношении России только с "Дамокловым мечом над головой", заявил сербский лидер Александр Вучич после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

Президент Сербии в четверг прибыл во Францию, где провел встречу с главой французской республики на полях Парижского форума мира. В пятницу там же ожидаются встречи Вучича с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

После разговора с Макроном за закрытыми дверями сербский лидер рассказал журналистам, что выводы Совета национальной безопасности Сербии о поддержке территориальной целостности Украины при отказе от введения санкций против России "выдержали 270 дней наиболее тяжелого давления в современной сербской истории".

"Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году (вето РФ в Совбезе ООН на резолюцию Великобритании о геноциде в Сребренице) и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны", - цитирует Вучича агентство Танюг.

"Это наша суть, политика… Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас Дамоклов меч будет над головой", - подчеркнул президент Сербии и добавил, что пока он такой угрозы не видит, а если вынужден будет изменить позицию по санкциям, то лично сообщит об этом гражданам.

 

Фото:   РИА Новости / Пресс-служба МИД России

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