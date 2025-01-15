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Планируется, что XIII форум состоится в сентябре этого года.
«Все, что от нас зависит, мы должны сделать» - Вячеслав Федорищев о подготовке к проведению форума «Россия - спортивная держава»
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«Все, что от нас зависит, мы должны сделать» - Вячеслав Федорищев о подготовке к проведению форума «Россия - спортивная держава»

15 января 2025 22:35
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Планируется, что XIII форум состоится в сентябре этого года.

В среду, 15 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу подготовки и проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре. В совещании приняли участие заместитель Директора правового департамента Министерства спорта РФ Кирилл Разумовский, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, представители министерств и ведомств.

Форум «Россия – спортивная держава», учрежденный в 2009 году Указом Президента России, – главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Распоряжением Главы государства Владимира Путина в 2025 году местом его проведения определена Самарская область. Планируется, что XIII форум состоится в сентябре этого года.

«Мы как регион должны соответствовать: все, что зависит от нас как от хозяев форума, должны сделать. На нас особая ответственность, к нам приедет большое количество гостей, спортсменов со всей страны, руководителей федераций, которые вправе и полномочиях нам помогать развивать направление массового спорта», — отметил губернатор. В числе первоочередных задач – создание условий для развития профессионального и массового спорта, активное восстановление спортивной инфраструктуры, строительство объектов.  

По словам министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, площадка форума объединит порядка 6 тысяч участников, в числе которых представители международного спортивного сообщества, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и СМИ, представителей общественных объединений, спортсменов и тренеров, специалистов и персонала, обеспечивающих проведение форума. Предусмотрены деловая и спортивная программы, выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», культурные мероприятия. Ключевым мероприятием деловой программы станет заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на необходимости подготовить для участников форума экскурсионные туристические программы, как обзорные, так и более подробные. Также глава региона считает необходимым обеспечить персональный контакт с организаторами, планируется привлечь порядка 600 волонтеров. «Волонтеров, которые будут с нами работать, мы попросим помогать и в рабочих мероприятиях, и в организации туристической программы, чтобы у людей было полное ощущение причастности к региону, куда они приезжают», — отметил он.

Для проведения значимых мероприятий спортивной и деловой программы предполагается задействовать спортивные локации как Самары, так и Тольятти, в их числе — крупные комплексы, такие как «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта им. Владимира Высоцкого, ледовый дворец «Лада-Арена», универсальный комплекс «МТЛ-Арена» и универсальный спортивный центр «Грация». В рамках подготовки к форуму будет построено около 100 спортивных сооружений в городах и районах области, это расширит для жителей региона возможности заниматься спортом и физкультурой. 

«Я был на предыдущем форуме и только что общался с главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Обсуждали как раз их опыт, наше сотрудничество. Мы как гости видели, что форум хорошо организован по всем направлениям. Для себя сделали ряд выводов, как мы работу эту усилим», — сказал Вячеслав Федорищев. Доклад о том, как Самарская область готовится к проведению форума «Россия – спортивная держава», будет представлен на федеральном Оргкомитете в конце-февраля – начале марта. 

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты

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