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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона

24 июля 2024 09:46
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Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона

Как сообщил облизбирком, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев представил свои кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ в случае его победы на выборах главы региона.

В список вошли бывший губернатор Дмитрий Азаров, замсекретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности, глава комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике самарской губдумы Марина Сидухина и депутат Госдумы от Самарской области Андрей Трифонов.

Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года, пишет Коммерсантъ.

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