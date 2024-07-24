Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона

116

Как сообщил облизбирком, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев представил свои кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ в случае его победы на выборах главы региона.

В список вошли бывший губернатор Дмитрий Азаров, замсекретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности, глава комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике самарской губдумы Марина Сидухина и депутат Госдумы от Самарской области Андрей Трифонов.

Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года, пишет Коммерсантъ.