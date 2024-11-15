Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков

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Состоялось 61-е заседание Думы городского округа Самара. На основании заявления Елены Лапушкиной Думой принято решение о досрочном прекращении полномочий Главы городского округа Самара. Временно исполнение полномочий Главы возложено на Ивана Носкова.



Решением Думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара. Порядок и условия конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 596.



Документы принимаются с 18 ноября до 17 декабря 2024 года. Все участники, подавшие документы, принимают личное участие в проведении конкурса. Конкурс пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря.



Председатель Думы Алексей Дегтев поблагодарил Елену Лапушкину за конструктивную совместную работу и отметил, что за это время удалось добиться многого в реализации социальных проектов: «Зная ваш характер и вашу титаническую работоспособность, уверен: куда бы вас Родина ни отправила, вы не подведете!»



Елена Лапушкина отметила, что за эти почти 7 лет Самара изменилась: «Новые детские сады и школы, обновленные дворы, дороги, общественные пространства, которые годами стояли заброшенными, скверы на месте незаконных рынков, новые котельные, водоводы, достижения наших деятелей культуры, спортсменов и многое другое. Обновление, которое мы наблюдаем во всех сферах жизни города - это процесс, и он порой не быстрый. Это регулярная работа, каждодневный труд».



Она пожелала временно исполняющему полномочия Главы Самары Ивану Носкову успехов и удачи.

Фото: горадминистрация