«Вперед и вверх»: лидеры кадрового проекта «Единой России» прошли стажировку в региональном отделении партии

66

Лидеры федерального рейтинга мобильного приложения «Вверх» уже получили благодарственные письма, вошли в составы местных и региональных политсоветов и вошли в кадровый резерв партии и губернии.

Одно из поощрений –стажировка в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия». Василий Фомин и Татьяна Данилова из Сызрани и Владимир Быков из Тольятти получили такую уникальную возможность. На протяжении пяти дней они познакомились со структурой и деятельностью регионального исполнительного комитета, узнали о работе волонтерского центра партии и координации партийных проектов, попробовали свои силы в разработке концепции развития приложения «Вверх» в регионе.

«Нам всё очень понравилось. Удалось за этот промежуток времени познакомиться с коллегами, поработать с ними. Мы узнали много новых людей, много интересного, работу партийной системы изнутри, познакомились с ней глубоко и более подробно. Благодарим за радушный приём», - поделился своими впечатлениями один из лидеров - житель Сызрани Василий Фомин.

В один из дней активисты провели обучающий семинар для депутатов Самарской Губернской Думы и их помощников по работе в приложении «Вверх». Там они рассказали о специфике работы приложения, его возможностях и целях. Также они смогли разъяснить чем это приложение может помочь в работе депутата.

«Благодарю за стажировку в региональном отделение партии «Единая Россия». Я многому научилась, могу сказать, что всего за неделю профессиональный навык вырос в разы. С первых дней ты получаешь много заданий, а соответственно и много опыта. Отдельное спасибо нашему руководителю - Кочуевой Ирине Николаевне, которая всегда готова помочь, объяснить недочеты и донести до тебя главную мысль. Впечатление от стажировки хорошее! Спасибо большое!», - рассказала лидер приложения Татьяна Данилова.

По итогам стажировки руководитель регионального исполнительного комитета Ирина Кочуева вручила федеральным лидерам приложения «Вверх» сертификат о пройденной стажировке, а также обсудила дальнейшее взаимодействие по развитию приложения в Самарской области.

Руководителю одной из команд-лидеров прошлого сезона тольяттинцу Владимиру Быкову вручили диплом от председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров в ходе открытого разговора обсудил с федеральными лидерами приложения «Вверх» из Самарской области его возможности и проблемные места.

Время требует от нас вовлечения сторонников и всех небезразличных, активных жителей и наших с вами товарищей – однопартийцев, используя все возможности современных технологий, отметил Дмитрий Азаров.

Но нельзя допускать, чтобы новые проекты, платформы не превращались в имитацию деятельности, считает секретарь регионального отделения партии.

«Если мы запускаем какой-то новый проект, мы должны понимать его эффективность, нацеленность на конечный результат – помощь людям, создание условий для развития нашего региона, повышение уровня благосостояния людей, нацеленность на то, чтобы помочь каждому, кто нуждается в нашей помощи, кто столкнулся с несправедливостью, проблемой, оказался в трудной жизненной ситуации. В этом задача нашей с вами работы – работа в интересах людей. Именно так работает наша партия. Именно так она завоёвывает доверие граждан нашей великой страны, - работая в интересах людей», - подчеркнул Дмитрий Азаров на встрече с лидерами мобильного приложения..

Владимир Быков отметил важность, прошедшей стажировки, которая позволила сформировать определённые идеи по развитию приложения и привлечению в него пользователей.

«По итогам недельной стажировки в региональном исполкоме, в первую очередь хотелось бы поблагодарить ЦИК и команду «Вверх» за предоставленную возможность поучаствовать в работе партии изнутри. Отдельно хотелось бы выделить продуктивность взаимодействия между лидерами «Вверх» и партийными руководителями региона, в лице секретаря регионального отделения и руководителя регионального исполнительного комитета. По сравнению с прошлым сезоном мобильного приложения - эффективность сотрудничества между лидерами онлайн и оффлайн сферы, выросла в разы. Поставили общие цели и задачи, как для активных пользователей приложения и региональной команды, так и для общей работы приложения в Самарском регионе. Самым важным итогом для нас, является не количество заработанных баллов, а реальная работа на благо людей нашей области, которая будет более качественной и эффективной», - уверен Владимир Быков.

Напомним, по итогам первого этапа проекта шесть участников из Самарской области вошли в ТОП 50 по федеральному рейтингу. В настоящий момент в приложении зарегистрировано около восьми тысяч пользователей из Самарской области, в том числе депутаты всех уровней, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"