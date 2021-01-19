Волонтеры доставили «Крещенскую воду» на дом пожилым самарцам

77

Крещение – замечательный русский праздник, исконный, православный. Верующие не только посещают храмы, где проходит литургия, но самые смелые окунаются в прорубь со студеной водой. Этот обряд помогает переродится, дает силу, бодрость духа, укрепляет веру, здоровье в целом. В этом году несмотря на эпидемическую ситуацию и сильные морозы, более сотни самарцев все-таки окунулись в иордань. И освященная вода имеет мощный энергетический заряд, уверены в Объединенном волонтерском центре партии.

Оставить людей старшего поколения без этого символа Крещения и веры было бы неправильно, считает руководитель самарских автоволонтеров Михаил Натальчук.

Из-за пандемии коронавируса и продления самоизоляции многие пожилые самарцы не выходят в церкви, для того чтобы набрать святой воды. Поэтому самарские добровольцы решили помочь людям старшего поколения и доставить воду бабушкам и дедушкам на дом. Святая вода 19 января будет доставлена и тем, кто лишен возможности активно передвигаться.

«Крещенская вода – это вода, освященная в Крещенский Сочельник и в сам Праздник на Великом водосвятии. Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освященную накануне, называют богоявленской», - рассказали в самарском храме Святого Спиридона Тримифунтского.

Вместе со священнослужителями храма в ночь с 18 на 19 января, в Крещенский сочельник, волонтеры набирали святую воду, а 19 января, в Крещение, они начали доставку воды пожилым жителям Самары в бутылках емкостью 5 литров.

В Объединенном волонтерском центра партии «Единая Россия» рассказали, что воду, освещенную в праздник Крещения Господня, доставили 50 пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции, и людям с хроническими заболеваниями. Всего было передано самарцам более 4 тонн «Крещенской воды», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"