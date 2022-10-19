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Военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вводится с 20 октября, приводит текст указа президента России Владимира Путина пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Учитывая, что против территориальной целостности РФ применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции РФ и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении" постановляю: ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение", - говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов