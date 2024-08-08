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Владимир Путин провел совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым

8 августа 2024 20:50
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Президент подчеркнул, что текущая ситуация требует от главы региона не только профессиональных навыков, но также мужества и собранности.

Владимир Путин провел совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

В настоящее время в приграничных районах Курской области продолжаются бои. ВС РФ наносят огневое поражение отрядам киевского режима, проникшим на территорию региона. Президент подчеркнул, что текущая ситуация требует от главы региона не только профессиональных навыков, но также мужества и собранности.

Владимир Путин сообщил, что премьер-министру РФ Михаилу Мишустину поручено совместно с коллегами из других ведомств оценить ущерб, причиненный вследствие утраты имущества и жилья и разработать систему компенсаций.

Кроме того, все жители Курской области, покинувшие опасные районы получат единовременную выплату.

Алексей Смирнов доложил Президенту, что вопросы медицины в регионе решены, а число свободных коек в больницах Курской области увеличено до 1,8 тысячи.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: Акценты

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