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Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность введения оценки за поведение в школах

8 февраля 2025 17:46
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Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля этого года.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, пишут "Известия".

«Правительству Российской Федерации совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка и Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности <…> введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях», — говорится в документе.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля этого года.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Путин

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