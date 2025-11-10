Я нашел ошибку
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены.
В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары

10 ноября 2025 16:47
206
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.

С 8 ноября временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов – первый заместитель главы администрации Куйбышевского района. Георгий Выводцев, возглавлявший район, завершил свою работу на данном посту 7 ноября. 

Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев. Он будет курировать деятельность всех девяти районов областного центра. Ранее Александр Николаевич занимал должность руководителя управления по обеспечению деятельности главы городского округа Самара Департамента организации процессов управления. Также с 2009 по 2018 годы работал на должностях ведущего специалиста, консультанта и начальника отдела организационной работы в Администрации Железнодорожного района и в качестве консультанта – в Управлении информации и аналитики Администрации городского округа Самара.

 

Фото:   админисрация Самары

Теги: Самара

Новости по теме
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
10 ноября 2025, 17:20
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
17
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
10 ноября 2025, 16:38
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
93
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
10 ноября 2025, 16:20
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
103
В центре внимания
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
202
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
162
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
185
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
198
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
417
