Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать ПФО

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Об этом информирует ТАСС.

Напомним, во время прямой линии 30 июня Президент России Владимир Путин заявил:

- У нас есть такая практика, действительно, по Дальнему Востоку и по Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством Правительства на этот счет говорили, в целом практика себя оправдывает. И договорились о том, что председатель Правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители Правительства, вице-премьеры, занимались кураторством отдельных территорий.

По словам главы государства, таким образом решения, которые принимаются в центре, будут более эффективно доводить до республик, краев и областей.



Теперь, согласно официальной информации, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Виктория Абрамченко – Сибирский, Татьяна Голикова – Северо-Западный, Юрий Борисов – Уральский, Марат Хуснуллин – Южный, Дмитрий Чернышенко – Приволжский, Александр Новак – Северо-Кавказский.



Как сказал Михаил Мишустин на оперативном совещании:

- Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина.

Кураторы, по словам премьер-министра, также займутся обеспечением экономического роста округов, повышением их инвестиционной привлекательности, поддержкой малого и среднего бизнеса, созданием новых рабочих мест, сообщает Сова.инфо.

Фото: Сайт Правительства РФ