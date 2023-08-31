Виктор Кудряшов провёл заседание Совета по содействию развитию конкуренции в регионе

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В среду, 30 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание Совета при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции в регионе.



В мероприятии приняли участие зампред областного Правительства Наталья Катина, министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, министры регионального Правительства, руководители ведомств, представители общественных организаций и объединений. В режиме ВКС к обсуждению вопросов повестки подключились главы муниципальных образований, внутригородских районов Самары и Тольятти.



Основные направления государственной политики по развитию конкуренции в нашей стране определены Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, Национальным планом развития конкуренции до 2025 года и требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного в апреле 2019 года. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни. Активная работа по реализации решений главы государства в регионе ведется под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил, что по итогам семи месяцев текущего года в регионе не было зафиксировано ни одного нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.

Председатель областного Правительства призвал участников совещания сосредоточиться на выполнении целевых показателей Плана и требований Стандарта по развитию конкуренции, заострив внимание на направлениях, где возможен риск недостижения результатов.



Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал, что, по предварительной оценке развития конкуренции в 2023 году, 100%-ное присутствие бизнеса наблюдается на 13 из 33 товарных рынков. Это легкая промышленность, жилищное строительство, дорожная деятельность, производство кирпича и бетона и другое. Увеличить долю присутствия бизнеса в текущем году удалось на шести товарных рынках. Это дошкольное и общее образование, архитектурное проектирование, капитальное строительство, ремонт и реконструкция жилья, медицинские услуги. Министр отметил, что за 2021 год регион на 20 пунктов поднялся в федеральном рейтинге уровня содействия развитию конкуренции (в 2022 году такая оценка не проводилась).



Виктор Кудряшов подчеркнул: «Действия региональных органов власти и органов местного самоуправления должны быть направлены на привлечение в конкретные сферы деятельности частных компаний, инвесторов, коммерческих организаций. Мы должны создавать для них такие условия, которые сделают эту деятельность экономически выгодной: путем грамотного тарифного регулирования, снижения административных барьеров, оказания различных мер поддержки».



В ходе заседания более подробно обсудили, как увеличить долю частных организаций в следующих сферах: детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, благоустройство, племенное животноводство. Здесь у региона большой потенциал. Председатель областного Правительства призвал коллег выработать предложения, которые позволят реализовать эти возможности.