Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +5, +7°С.
4 ноября в Самарской области без осадков, до +9°С
Открывая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил чрезвычайную важность праздника народного единения.
Дмитрий Азаров вручил награды защитникам Отечества и людям, которые внесли вклад в развитие Самарской области
Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам.
Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
Активисты «Молодой Гвардии» поддержали добрую инициативу, откликнулись на просьбу жителей Красноярского района и провели уборку на старинном кладбище.
Волонтеры «Единой России» привели в порядок захоронения героев труда в посёлке Волжском
Цель конкурса - повысить компетентность сотрудников и замотивировать их развиваться в профессии.
В Самаре определены лучшие по профессии среди электромонтеров «Т Плюс»
Миссия амбассадоров – информировать молодёжь Самарской области о возможностях, которые предоставляет участие в грантовых конкурсах.
«Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты»: молодые самарцы в числе победителей
Наилучшие пожелания посетители офисов компании получили от героя Теплослава вместе с шариками в цветах флага России.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем народного единства
Более 50 произведений живописи, графики, скульптуры создавались в течение двух лет специально для этого проекта.
В Центре труда и отдыха «Станкозавод» в Самаре открывается выставка «Всякие сказки»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.17
-0.11
EUR 99
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей

3 ноября 2023 16:17
120
Участники совещания рассмотрели итоги проверок готовности организаций к работе в осенне-зимний период.

В пятницу, 3 ноября 2023 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. В нем приняли участие врио заместителя председателя Правительства Александр Мордвинов, представители министерства энергетики и ЖКХ региона, тарифных органов, ресурсоснабжающих организаций. Участники совещания рассмотрели итоги проверок готовности организаций к работе в осенне-зимний период, особенности обеспечения электроснабжения в период сложных погодных условий, а также итоги проверок владельцев сетевого хозяйства на соответствие критериям отнесения к территориальным сетевым организациям.

Готовность сетевых организаций к осенне-зимнему периоду оценивалась рабочей группой при министерстве ЖКХ по следующим критериям: выполнение ремонтных программ, укомплектованность аварийного запаса оборудования и материалов, укомплектованность персоналом, наличие аварийных бригад. Самое пристальное внимание проверяющие уделяли инцидентам с нарушениями энергоснабжения абонентов в прошедшем отопительном периоде. Участники рабочей группы выясняли причины происшествий, особое внимание уделялось эффективности действий компаний по устранению нарушений.

«В текущем году зимой и весной у нас были тревожные моменты, связанные с образованием льда на проводах, с тем, что ураганным ветром у нас сносило опоры линий электропередачи. Все ресурсоснабжающие организации, сетевые компании отработали штатно. Были небольшие инциденты, которые мы сегодня разобрали, но во всех случаях электроснабжение потребителей было восстановлено в максимально короткие сроки, и сегодня мы проанализировали готовность аварийных бригад к таким ситуациям, от которых, к сожалению, зимой никто не застрахован», - пояснил Виктор Кудряшов.

На заседании штаба обсудили также вопрос консолидации территориальных сетевых организаций. Изменения инициированы Министерством энергетики РФ. Небольшие сетевые компании, которые не соответствуют критериям, установленным Правительством РФ, не получат тариф на услуги по передаче электроэнергии, а значит, не смогут продолжить работу с потребителями.

«Сейчас на рынке электроэнергетики происходят существенные изменения, в первую очередь они касаются исключения из перечня территориальных сетевых организаций тех структур, которые не соответствуют критериям протяженности линий  электропередачи, суммарной мощности электрооборудования и другим. Это небольшие компании, которые являлись посредниками на рынке, слабо обслуживали свое имущество, занимались фактически только транзитом. Сегодня критерии ужесточились, и в следующем году уже 11 таких организаций в Самарской области потеряют свой статус, а их имущество будет передано в новые компании по договорам аренды или купли-продажи. Сегодня это было отфиксировано в протоколе заседания штаба. Итогом нововведений станет дополнительное повышение надежности и безопасности электроснабжения, поскольку обязанности по обслуживанию таких сетей перейдут к более крупным и ответственным собственникам», - отметил глава регионального кабмина.

На энергоснабжении потребителей процесс укрупнения не отразится. Представители крупных ресурсоснабжающих компаний готовы к действиям в штатных и в аварийных ситуациях: у всех есть дежурные ремонтные бригады, в наличии – резервные источники питания, широкий арсенал технических средств, заключены договоры с другими специализированными организациями на привлечение дополнительных ресурсов.

«Сегодня мы подвели итоги готовности 27 сетевых организаций к предстоящему осенне-зимнему периоду. Все получили положительную оценку. Будут небольшие доработки, но они закончатся в нормативные сроки, то есть до конца текущего месяца. В целом могу сказать, что система энергоснабжения региона готова к работе в предстоящий осенне-зимний период», - подвел итоги заседания энергоштаба Виктор Кудряшов.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
3 ноября 2023  10:40
В Самаре состоится Всероссийская акция «Ночь искусств -2023»
239
Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
2 ноября 2023  20:49
Дмитрий Азаров провел встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
442
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
385
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
2 ноября 2023  12:00
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
367
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
2 ноября 2023  11:17
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
762
Весь список