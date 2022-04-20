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19 апреля председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов комплексного развития территорий в Самаре. Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, представители областного минстроя и администрации городского округа Самара.

В Самарской области по поручению Дмитрия Азарова уделяется особое внимание решению проблем жилищной сферы. Одним из государственных механизмов поддержки строительства является программа комплексного развития территорий.

Программа комплексного развития территорий направлена на развитие жилищного строительства и совершенствование механизмов расселения ветхого и аварийного жилья. Важно, что КРТ гарантирует потенциальным застройщикам комплекс мер государственной поддержки и упрощает для них процедуру расселения. Одновременно с этим программа предусматривает надежную защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье. «Этот инструмент очень удобен для жителей, интересен для бизнеса, выгоден для региона, - считает первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - В ближайшие годы механизм КРТ будет определяющим в развитии городской застройки».

С целью внедрения механизма на территории Самарской области областным Правительством в 2021-2022 годах были приняты соответствующие нормативные правовые акты. На совещании министр строительства отметил, что в настоящее время нормативная база достаточна для реализации текущих задач КРТ.

В первую очередь комплексного развития территорий в г.о. Самара вошло 30 кварталов, 25 из их находится в районе Безымянки, остальные в исторической части города. Объединяет их расположение в зоне влияния станций Самарского метрополитена. Площадь этой территории составляет 113 гектаров, потенциал - около 3 миллионов квадратных метров нового жилья. Территории разделены на 12 лотов, по первым двум (1 квартал поселка Мехзавод в Красноглинском районе и 766 квартал в Кировском районе) в ближайшее время планируется проведение аукционов на право заключения договора о КРТ. Остальные лоты находятся в разной степени готовности, администрация г.о. Самара готовит проекты решений о комплексном развитии этих территорий, собирает мнения граждан, проживающих в ветхих домах. По итогам этой работы будут окончательно определены границы площадок, участвующих в программе.

«Прошу зафиксировать в протоколе по итогам совещания контрольные точки по каждому лоту. Ответственность колоссальная, постарайтесь ускориться», - обратился к представителям муниципалитета Виктор Кудряшов. Председатель облправительства поручил при формировании параметров застройки учитывать мнения экспертов и окончательное решение принимать на городском градостроительном совете.

Также участники совещания рассмотрели дополнительные территории для включения в первую очередь реализации КРТ в областном центре. Это четыре площадки в поселке Управленческий Красноглинского района с общей площадью 12 гектаров, где после сноса ветхих домов с жилой площадью 25 тысяч квадратных метров предполагается построить около 200 тысяч квадратных метров нового комфортного жилья. Речь идет о границах улиц Восьмого Марта, Сергея Лазо, Парижской коммуны, Кузнецова, Красногвардейской, Симферопольской, Солдатской, Ногина.