Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с Первым заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Кириллом Лёвиным

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Во вторник, 5 сентября 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с зампредом регионального Правительства Натальей Катиной провел рабочую встречу с Первым заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кириллом Лёвиным, директором Самарского филиала Россельхозбанка Раилем Багдаловым.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности и поддержки сельхозпроизводителей. Меры федеральной и региональной поддержки направлены на внедрение достижений науки и передовых технологий, грамотное использование минеральных удобрений, средств защиты растений и элитных семян, обновление парка сельскохозяйственной техники, развитие мелиорации.

«По итогам прошлого года впервые в истории объем валового продукта сельского хозяйства превысил 200 миллиардов рублей, рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом составил более 19%. Это следствие большой работы аграриев и рекордных объемов поддержки сельскохозяйственной отрасли: из регионального и федерального бюджетов на поддержку сельхозпроизводителей было направлено более 5 миллиардов рублей», — подчеркнул председатель Правительства Самарской области.

Как было отмечено в ходе встречи, Россельхозбанк вносит значительный вклад в развитие агромпрома, активно поддерживает самарских сельхозпроизводителей. Так, только в 2022 году в рамках льготного краткосрочного кредитования Минсельхозом РФ Самарскому региональному филиалу Россельхозбанка было одобрено 290 заявок на общую сумму кредитов 7,9 миллиарда рублей. Средства были направлены на поддержку предприятий, ведущих деятельность в сфере растениеводства, молочного животноводства, переработки сельхозпродукции, а также малых форм хозяйствования. В рамках льготного инвестиционного кредитования Самарскому филиалу Россельхозбанка было одобрено еще 90 заявок на общую сумму 1,74 миллиарда рублей.

Впечатляют и предварительные результаты текущего года: к настоящему времени объем кредитного финансирования сельхозпредприятий по линии льготного краткосрочного кредитования уже составил 5,8 миллиардов рублей.

Еще одним важным направлением группы является агрострахование. В минувшем году 82,9% договоров страхования урожая пришлись на долю компании «РСХБ-страхования».

Растут объемы финансирования, предоставляемого аграриям в рамках сельской ипотеки. Благодаря этому механизму, с начала 2023 года, сельчане смогли построить или приобрести 292 объекта недвижимости, общая сумма предоставленных кредитов составила 848 миллионов рублей.

Виктор Кудряшов поблагодарил руководство АО «Россельхозбанк» за конструктивную позицию в вопросах поддержки самарских аграриев и значительный вклад в успешное развитие сельскохозяйственной отрасли. На совещании обсудили новые направления сотрудничества.

«Дополнительно мы договорились о работе по проведению специализированной ярмарки под брендом «Свое, родное», когда фермеры могут представить свою продукцию непосредственно покупателям. Вместе с руководителем регионального филиала мы определим дату проведения ярмарки. Банк, совместно, с Правительством окажет финансовую поддержку в реализации этого проекта, ярмарка будет организована на высоком качественном уровне», — сообщил по итогам встречи Виктор Кудряшов.

Кроме того, обсуждались вопросы участия банка в финансировании строительства полигонов твердых коммунальных отходов с сортировочными комплексами в четырех муниципальных районах Самарской области.