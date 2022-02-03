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Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию

3 февраля 2022 18:51
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Основной темой обсуждения стали итоги реализация госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросы совершенствования работы отрасли. 

В четверг, 3 февраля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое еженедельно проводит заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Основной темой обсуждения стали итоги реализация госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросы совершенствования работы отрасли. 

Самарская область – в числе регионов, которая достигла годовых плановых показателей исполнения федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году благоустроены 163 общественные и 318 дворовых территорий – больше, чем было запланировано.

Завершены работы по трем проектам-победителям Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - благоустройство парка «Молодежный» в Нефтегорске и общественных территорий Кинеле и Октябрьске.  

Нарастающим итогом за период 2019-2021 годов в регионе благоустроено 505 общественных и 947 дворовых территорий, восемь проектов-победителей Всероссийского конкурса (далее – Всероссийский конкурс). Объем субсидий составил 4,9 млрд. рублей. Общее число общественных территорий, которые должны быть благоустроены в рамках госпрограммы – 927, дворов – 1775.

В 2022 году планируется благоустроить 141 общественную и 314 дворовых территорий. Контракты на эти работы уже заключены. 

Выполнены целевые показатели федерального проекта «Чистая вода». В 2021 году работы велись на семи объектах водоснабжения в муниципалитетах Самарской области, в 2022 году запланированы строительство и реконструкция 13 объектов. 

Существенно сократить выбросы неочищенных сточных вод в Волгу позволит масштабное строительство очистных сооружений, развернувшееся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». 

В 2021 году реализовывалось 11 мероприятий, направленных на сокращение доли загрязненных сточных вод, со сроком ввода в эксплуатацию в 2022-2023 годах. В текущем году эти работы будут продолжены. 

По итогам 2021 года завершен первый этап мероприятия, которое в конечном итоге позволит снизить объем загрязненных сточных вод в реку Волгу на 159 553,58 тыс. м3/год. Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара (станция УФ-обеззараживания) исключило сброс хлорорганических соединений в реку Волгу по показателям хлороформа и четыреххлористого углерода. 

По итогам 2021 года целевые показатели в рамках ФП «Оздоровление Волги», установленные для Самарской области, достигнуты в полном объеме.

В текущем году началось проектирование очистных сооружений «Постников овраг» и сборных коллекторов дождевой канализации в Самаре.

В межотопительный период 2021 года ресурсоснабжающие организации Самарской области уделяли особое внимание модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках инвестиционных программ. Это позволило обновить в 1,5 – 2 раза больше объектов инженерной инфраструктуры по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Так, переложено 71,3 км тепловых сетей, что на 83% больше аналогичного периода прошлого года. 

Выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей – переложено 43,2 км, или на 46% больше объемов прошлого года (29,5 км). Переложено 8,5 км канализационных сетей, что на 85% больше аналогичного периода 2020-го (4,6 км). 

Виктор Кудряшов призвал руководителей областного министерства внимательно изучать новые инструменты поддержки и развития отрасли, вовремя формировать заявки на финансирование новых проектов и направлять их в федеральный центр, а также заблаговременно завершать контрактацию на проектирование, строительство и реконструкцию объектов.

 

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