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Виктор Кудряшов: лучший проект строительства Пятой очереди Самарской набережной выберут люди

29 ноября 2021 19:06
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Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект Пятой очереди набережной можно будет на выставке в «Доме архитектора» и онлайн.

29 ноября первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с главой городского округа Самара Еленой Лапушкиной посетил конкурс проектов по созданию проекта Пятой очереди набережной Волги. 

Идея соединить «старую» и «новую» набережные Самары, создав новое архитектурное пространство, прозвучала в Послании Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поручил Правительству провести открытый конкурс проектных решений. С 12 сентября по 20 ноября архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры и авторские коллективы из разных городов России работали над концепциями нового пространства. Свои проекты представили 30 архитектурных бюро. 

С 20 по 29 ноября работы обсуждало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры, а также представители правительства Самарской области и городской администрации. Но последнее слово – за жителями города. 

«У вас великолепная набережная, но идеи проектов, которые представлены на выставке сегодня, сделают проектируемое пространство поистине уникальным. Архитектурные решения продуманы очень тщательно, и я отобрал 5-7 работ, которые производят наиболее яркое впечатление. Критериями окончательного выбора концепции Пятой очереди набережной станут реализуемость, оригинальность архитектурного решения, а решающую роль сыграет мнение людей, для которых и строится новая набережная», - подчеркнул глава областного Правительства. 

«Конечно, мне хочется её видеть благоустроенной, зелёной, функциональной. Чтобы это была не просто прогулочная зона - мне бы очень хотелось, чтобы она была наполнена своими смыслами, как у нас и принято на набережных», - поделилась своим видением развития набережной глава Самары Елена Лапушкина.

Завершающим этапом выбора проекта станет народное голосование. Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект Пятой очереди набережной можно будет на выставке в «Доме архитектора» и онлайн. О старте голосования будет объявлено дополнительно.

 

Фото:   правительство СО

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