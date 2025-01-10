В зимние каникулы в новые регионы отправился 80-й отряд волонтёров «Единой России»

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Добровольцы оказывали адресную помощь жителям, а также дежурили в больницах, госпиталях и пунктах временного размещения.

В Новый год – не до отдыха. Волонтёры-молодогвардейцы заступили на трудовую вахту в новых регионах в дни самого волшебного зимнего праздника. В составе отряда - двое волонтеров «Единой России»из самарской области - Яна Ковыльская из Тольятти и Павел Качимов из Кинеля. Помощники-добровольцы работали в Мариуполе и Донецке. Одной из основных задач первого в наступившем году, юбилейного, 80-го, волонтёрского десанта стала работа со школьниками.

«Мы постарались, чтобы зимние каникулы ребята провели с пользой для здоровья и активно, –рассказала Яна Ковыльская, руководитель тольяттинского штаба «Молодой Гвардии Единой России», – поэтому организовали для детей спортивные мастер-классы и эстафеты. Маленькие мариупольцы остались довольны, а мы рады, что добавили им позитивного настроя и драйва».

Кроме того, волонтёры привезли с собой гуманитарную помощь, которую передали пожилым людям, ветеранам и многодетным семьям. Павел Качимов, активист местного штаба молодогвардейцев из Кинеля, работает в доме молодёжных организаций «Альянс молодых». Парень прибыл в Донецк, чтобы быть полезным там, где потребуется: «На месте убедился в том, что помощь нужна и важна любая, – подчеркнул Павел, – и не меньше, а возможно и больше, чем продуктам и вещам, люди радуются простому вниманию, тёплому слову».

Волонтеры «Единой России» также поздравили с Рождеством подопечных дома-интерната для пожилых людей,подарили сладкие подарки и передали теплые пожелания здоровья, счастья и благополучия.

«Немало пожилых остались без внимания, без опеки. Стараемся с ребятами компенсировать этот пробел, поддерживать их, помогать в повседневной жизни и, конечно, в такой светлый праздник решили побыть с ними вместе, чтобы люди не чувствовали себя одинокими», — поделился руководитель «Молодой Гвардии» в Мариуполе Никита Аверкин.

Напомним, начиная с весны 2022 года, в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, помогают российским военнослужащим и врачам. Из Самарской области на помощь жителям новых регионов за этот период отправились более 200 добровольцев-волонтеров партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"