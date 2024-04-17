В Самарской области создадут новый департамент

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В региональном правительстве грядут очередные перестановки. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Изменения касаются Министерства образования и науки губернии. Его ожидает модернизация.

— Из названия ведомства уберут слова «и науки». Также в Самарской области создадут департамент науки, — следует из опубликованного документа.

Представителям пока еще Министерства образования и науки предстоит в ближайшее время подготовить все необходимые бумаги. Организационные и юридические вопросы поручили специалистам правительства региона, администрации губернатора, Минобрнауки, Минфину и департаменту управления делами губернатора, пишет 63.ру.

Предполагается, что процедура создания нового ведомства займет несколько месяцев. Некоторые шаги чиновникам нужно будет закончить уже в ближайшие дни, до 1 и 15 мая. Решение других вопросов отложили до лета 2024 года. Финальной процедурой станет внесение новой структуры в статьи расходов бюджета Самарской области. Это нужно будет закончить до 30 сентября 2024 года.