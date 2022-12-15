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В Самарской области планируют производить беспилотные летательные аппараты.

15 декабря 2022 22:16
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В регионе в 2023 году начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. 

В регионе в 2023 году начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. 

Об этом 15 декабря в прямом эфире Самарского областного вещательного агентства заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Накануне в Правительстве Самарской области прошло совещание по сотрудничеству региона с потенциальными инвесторами новой производственной площадки. Спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков по достоинству оценил готовность региона к открытию крупного предприятия и подчеркнул, что потенциала здесь более чем достаточно для решения этой задачи.

«Мы готовим сегодня как Агентство стратегических инициатив запуск большого проекта по развитию беспилотной авиации в РФ. Мы обсуждали сегодня и прорабатывали вопрос именно создания на территории Самарского региона такой передовой технологической площадки, на которой будут тестироваться и внедряться самые передовые российские решения в сфере беспилотной авиации, применения этих технологий в сельском хозяйстве, перевозке грузов, подготовке кадров, в решении специальных задач. И мы можем с удовлетворением отметить, что потенциал региона более чем достаточен для решения этой задачи», – подчеркнул он по итогам встречи.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе была проведена большая подготовительная работа по формированию кластера беспилотной авиации. «Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства. Мы в дальнейшем планирует развивать это направление, готовить специалистов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами и Самарская область, как положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца».

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Теги: Дмитрий Азаров

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