В Самарской области планируется к запуску инвестиционный проект по выпуску растительных напитков

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Во вторник, 22 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководством компании «Эйч энд Эн» — генеральным директором Якубом Закриевым и председателем совета директоров Русланом Алисултановым. Стороны обсудили возможность реализации нового инвестиционного проекта на базе ее филиала — молочного комбината «Самаралакто». Это новая линейка продуктов, выпускаемых под торговой маркой Planto, на основе сырья растительного происхождения (соевое, кокосовое и другие виды молока).

Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Планируемая мощность нового производственного цеха – 17 тысяч тонн продукции в год. Проект подразумевает установку новой производственной линии, дополнительного технологического оборудования, а также расширение склада сырья и материалов с учетом роста объемов производства предприятия. Старт строительства цеха растительных напитков запланирован на второй квартал текущего года, завершение – на конец 2026 года.

«Предприятие «Самаралакто» является стратегическим в продовольственной системе не только Самарской области, но и в целом Приволжского федерального округа. Оно успешное, мы приветствуем инвестиционные планы компании. Знаем, что на территории Самарского региона мы точно сможем создать все условия для того, чтобы эти инвестиции были реализованы. Мы говорим сейчас о создании линейки новых продуктов и в дальнейшем будем рассчитывать на то, что мощности предприятия будут расширяться», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В 2024 году объемы производства на «Самаралакто» увеличились более чем на 58% в сравнении с 2023 годом и составили почти 81 тысячу тонн готовой продукции в год. При выходе нового цеха на проектную мощность объемы выпуска готовой продукции на комбинате вырастут более чем на 23%, что, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых отчислений в местный и региональный бюджеты.

«Самаралакто» — один из старшейших заводов нашей компании и один из самых современных по оснащению, настоящий флагман региональной молочной промышленности. Речь идет не только о расширении производственных мощностей завода, но и о развитии очень популярной растительной категории продуктов питания. Мы намерены и дальше продолжать активно работать в этом направлении, обеспечивая население качественными и полезными продуктами, формируя таким образом у потребителей культуру здорового питания», — отметил генеральный директор компании Якуб Закриев.

«Мы благодарны губернатору и Правительству Самарской области за поддержку наших инициатив. Новый инвестиционный проект будет реализовываться в постоянном и тесном контакте с властями региона. Уже сейчас мы видим, какое внимание уделяет команда губернатора инвесторам, запускающим инновации на территории области, и насколько индивидуально подходит к каждому проекту. Со своей стороны, могу заверить, что расширение производственных мощностей и планомерное повышение эффективности наших производств является одним из главных приоритетов нашей стратегии развития на ближайшее время», — прокомментировал итоги встречи председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области