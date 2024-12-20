В Самарской области медицинские работники государственных учреждений с десятилетним трудовым стажем смогут приватизировать служебное жилье

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20 декабря 2024 года состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов. Заседание Правительства транслировалось в прямом эфире - открытый режим работы Правительства стал нормой для команды Губернатора Вячеслава Федорищева. В ходе заседания был утвержден ряд социально важных вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.

Региональным министерством здравоохранения разработан проект постановления Правительства Самарской области, целью которого является совершенствование системы социальной поддержки медицинских работников госучреждений здравоохранения. Суть инициативы: по истечении 10 лет работы в государственном учреждении здравоохранения Самарской области медицинские работники смогут получить в собственность предоставленное ранее по договору найма служебное жилое помещение, приобретенное за счет средств областного бюджета. Должны быть соблюдены некоторые условия, в числе которых наличие у медработника трудовых отношений на полной ставке, непрерывного трудового стажа в учреждении более 10 лет, договора найма не менее 10 лет, отсутствие иного жилого помещения в собственности.

«Предлагаемое решение реально улучшит положение медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такое поручение давал нам Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев, и мы однозначно будем его выполнять. Прошу министерство очень внимательно проследить, как постановление будет применяться на практике, послушать людей, послушать глав муниципальных образований. И, может быть, впоследствии мы доложим Губернатору предложения как-то смягчить действующие условия, чтобы этот институт реально заработал, и медработники почувствовали нашу дополнительную поддержку и внимание», – поставил задачу председатель Правительства.

Областным министерством транспорта предложен законопроект, устанавливающий административную ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платной автодороге регионального или межмуниципального значения.

В Самарской области недавно появился новый инфраструктурный объект – «Обход городского округа Тольятти с мостовым переходом через Волгу», первая платная трасса в регионе. «В связи с завершением строительства объекта возникла необходимость в закреплении правового механизма, обеспечивающего исполнение обязанности пользователей автомобильных дорог по оплате проезда», – сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов. В других регионах страны, где есть платные автодороги, установлены санкции за нарушение правил оплаты проезда по ним.

Размер предложенных в законопроекте административных санкций за нарушения идентичен размеру санкций за неисполнение обязанности по внесению платы при проезде транспортных средств по платным автодорогам федерального значения: 1,5 тысячи рублей за невнесение платы за проезд легкового транспортного средства, 5 тысяч - за проезд грузового транспортного средства или автобуса. Средства от административного штрафа будут поступать в региональный дорожный фонд.

Вопрос единогласно поддержан членами областного комитета министров, законопроект направят на рассмотрение Самарской Губернской Думы.

«Это решение повлияет на дисциплину платежей, значит, на объем сбора платы и выполнение финансовой модели концессионера», - подчеркнул Михаил Смирнов.

Также на заседании регионального кабмина рассмотрели традиционный для конца года вопрос об установлении на 2025 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области.

Михаил Смирнов, комментируя деятельность регионального фонда капитального ремонта в последние годы, сказал, что она требует пересмотра существующих подходов. По итогам 2024 года предполагаемый дефицит бюджета ФКР составит 1,8 млрд. рублей. У регионального оператора тяжелая ситуация с собираемостью платежей, потому что «люди не видят реальных достижений, не видят качества работы».

О комплексных мерах по стабилизации работы фонда доложила врио генерального директора ФКР Ирина Лукьянова. По ее словам, для достижения сбалансированности региональной программы необходимо провести обследование технического состояния многоквартирных домов с целью определения приоритетности капремонта. Кроме того, нужен жесткий контроль подрядчиков и пересмотр расценок на работы: они должны соответствовать рынку.

Михаил Смирнов отметил, что в целом ряде регионов страны ставки взносов на капитальный ремонт существенно выше, чем в Самарской области. Тем не менее, несмотря на экономические обоснования в пользу увеличения тарифов, председатель Правительства возразил против их пересмотра. Он подчеркнул, что проблема регионального фонда капремонта - это не та проблема, которая может линейно решаться увеличением ставок и платы граждан. «Считаю, что было бы разумно и правильно сейчас сохранить существующий размер взносов. Сначала мы должны наладить работу фонда, изменить подходы, которые в нем существовали. Затем мы сможем жителям объяснить, что работа качественно меняется. И уже после этого приступать к индексации», – предложил он.

Инициатива первого вице-губернатора была поддержана всеми участниками заседания Правительства. Таким образом, в 2025 году собственники квартир в домах до пяти этажей по-прежнему будут платить 8,63 рубля за квадратный метр, в домах выше пяти этажей – 9,93 рубля.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области