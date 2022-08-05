В Самарской области идет набор добровольцев на военную службу по контракту в «Самарский батальон»

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Участники именного подразделения будут проходить службу в зоне проведения специальной операции на Украине.

Подписать контракт и стать добровольцем «Самарского батальона» сможет любой желающий до 60 лет.



Заключившим контракт предусмотрена единовременная региональная выплата 200 тысяч рублей, а также гарантированы все льготы и социальные гарантии. Их перечень и подробности можно узнать на официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе «Соцгарантии».



Стационарный пункт отбора на военную службу по контракту работает без выходных круглосуточно по адресу: г. Самара, улица Ленинская, 147, телефоны: +7 996 746 42 02, +7 (846) 332-39-37, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".