В Тольятти задержали подозреваемого в покушении на угон автомобиля

В конце июня текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти обратился владелец автомобиля ВАЗ 21124, который сообщил, что в его транспортное средство, припаркованное на улице Никонова, проник неизвестный и повредил замок зажигания.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели автомобиль, прилегающую территорию, изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего. Полицейские установили, что злоумышленник проник в легковой автомобиль, повредив дверь, и попытался завести двигатель. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял с кузова след пальца руки, пригодный для исследования.

Изучив полученные сведения, оперуполномоченные предположили, что к попытке хищения причастен ранее не судимый местный житель 2007 года рождения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный, которого поставили на фото- и дактоучет, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметил припаркованное транспортное средство, попытался завести его и прокатиться, а после того как это не удалось, ушел домой.

В настоящее время отделением дознания отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Сотрудники органов внутренних продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.