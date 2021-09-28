В Самарской губернской думе выбрали нового спикера

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В Самарской губернской думе определили нового председателя. Тайное голосование прошло на первом заседании регионального парламента во вторник, 28 сентября.

Единственным кандидатом на эту должность стал предыдущий спикер думы Геннадий Котельников. Его кандидатуру выдвинули сами народные избранники, пишет 63.ру.

Геннадий Котельников был спикером и губдумы 6-го созыва.



— Из 50 депутатов 44 проголосовали за, 5 против Геннадия Котельникова, — сообщил председатель счетной комиссии парламента Владимир Дудцев.

Фото samara.er.ru