Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам рассказали, как должны оформляться и оплачиваться переработки
Самарцам рассказали, как должны оформляться и оплачиваться переработки
В Самарской области произошел взрыв на заводе
В Самарской области произошел взрыв на заводе
Мошенники стали предлагать клиентам банков якобы работу по оценке онлайн-кинотеатров
Самарскую область ждут очень жаркие выходные
Самарскую область ждут очень жаркие выходные
В Самаре открываеся первая женская православная гимназия
В Самаре открываеся первая женская православная гимназия
В вузах Самарской области в 2023 году предоставят 12 235 бюджетных мест
В вузах Самарской области в 2023 году предоставят 12 235 бюджетных мест
Т Плюс получила высокую ESG-оценку от рейтингового агентства АКРА
Т Плюс получила высокую ESG-оценку от рейтингового агентства АКРА
Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке
Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
2.23
EUR 100.72
2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре запущен трамвай «Zа самбо»

7 июля 2023 11:54
119
В Самаре запущен трамвай «Zа самбо»
Акция направлена на популяризацию отечественного вида спорта и привлечение детей и молодежи к занятиям самбо.
 

В Самаре при поддержке координатора федерального партийного проекта «Za самбо» в Самарской области, заместителя председателя Самарской Губернской Думы, руководителя фракции «Единая Россия» Александра Живайкина в Самаре запущен брендированный трамвай партийного проекта «Zа самбо».

«Наш проект в Самарской области развивается, сегодня более 5 тысяч юных спортсменов выбрали самбо. Целиком и полностью одобряю этот выбор! Самбо – это исконно русский вид единоборств, развивающий смелость, силу духа, ловкость, умение стратегически мыслить – все то, что всегда пригодиться и в жизни», - отметил координатор партийного проекта «Zа самбо» в Самарской области Александр Живайкин.

Организаторы акции надеются, что выезд брендированного транспорта на улицы города повысит узнаваемость проекта и будет способствовать популяризации самбо. Это уникальное отечественное единоборство сейчас активно развивается в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и большинстве районов области.

Отметим, что  в рамках проекта ««Zа самбо» партии «Единая Россия» в ближайшее время планируется запуск аналогичного брендированного автобуса в Тольятти.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
До конца весенней сессии Госдума примет законодательные изменения, которые уже находятся на рассмотрении и получили поддержку кабмина.
05 июля 2023, 15:45
Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите участников спецоперации и их семей
До конца весенней сессии Госдума примет законодательные изменения, которые уже находятся на рассмотрении и получили поддержку кабмина. Политика
779
Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам.
04 июля 2023, 21:48
Дмитрий Азаров поддержал инициативы самарцев на форуме гражданских инициатив
Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам. Политика
706
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
04 июля 2023, 15:09
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия». Политика
756
В центре внимания
В настоящее время реализован первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.
7 июля 2023  08:40
В историческом центре Самары по улице Молодогвардейской вводится ограничение парковки
221
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
6 июля 2023  13:26
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
815
Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы
6 июля 2023  11:48
Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы
338
В Самарской области установлен запрет на посещение лесов
6 июля 2023  11:05
В Самарской области установлен запрет на посещение лесов
319
С 09:00 07 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской на участке от проспекта Кирова до Вольской.
6 июля 2023  10:26
С 09:00 7 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской
472
Весь список