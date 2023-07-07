В Самаре запущен трамвай «Zа самбо»

В Самаре при поддержке координатора федерального партийного проекта «Za самбо» в Самарской области, заместителя председателя Самарской Губернской Думы, руководителя фракции «Единая Россия» Александра Живайкина в Самаре запущен брендированный трамвай партийного проекта «Zа самбо».

«Наш проект в Самарской области развивается, сегодня более 5 тысяч юных спортсменов выбрали самбо. Целиком и полностью одобряю этот выбор! Самбо – это исконно русский вид единоборств, развивающий смелость, силу духа, ловкость, умение стратегически мыслить – все то, что всегда пригодиться и в жизни», - отметил координатор партийного проекта «Zа самбо» в Самарской области Александр Живайкин.

Организаторы акции надеются, что выезд брендированного транспорта на улицы города повысит узнаваемость проекта и будет способствовать популяризации самбо. Это уникальное отечественное единоборство сейчас активно развивается в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и большинстве районов области.

Отметим, что в рамках проекта ««Zа самбо» партии «Единая Россия» в ближайшее время планируется запуск аналогичного брендированного автобуса в Тольятти.