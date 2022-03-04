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В Самаре состоялся Z- автопробег «Своих не бросаем»

4 марта 2022 17:41
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Инициаторами акции стала «Молодая Гвардия Единой России и Самарское реготделение партии.

Колонна из 63 машин с российскими флагами проследовала через весь город. Автомобилисты из молодежных и общественных организаций областной столицы устроили автопробег в поддержку специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.

Акция в поддержку решения Владимира Путина, в поддержку жителей ДНР и ЛНР активно набирает обороты – и в социальных сетях, и в реальной жизни. Неравнодушные выходят на улицы с плакатами и активно высказывают свое мнение в соцсетях под хэштегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе. Не остались в стороне и активисты «Молодой гвардии Единой России» и Самарский региональный исполком.

Знаком Z отмечают военную технику России во время операции на Украине. Самарская молодежь решила поддержать наших военных автопробегом.

Машины участников автопробега выстроились возле стадиона «Солидарность-Арена», проявив солидарность с республиками ДНР и ЛНР.

Машины выстроились в форме знака Z развернули флаги России, затем проехали через весь город. Колонны из 63 машин проехала через весь город до Фрунзенского моста.

 Автопробег продолжался около двух часов, за рулем автомашин были не только активисты МГЕР, члены партии «Единая Россия», депутаты-единороссы, но и представители многих общественных и молодежных организаций Самарской области.

«Очень приятно, что многие жители Самары разделяют наше мнение. Нам сигналили, махали руками. Некоторые автомобилисты присоединялись к нам, и это здорово. Это и есть то самое чувство единения, когда мы все горой стоим друг за друга. Когда готовы встать плечом к плечу на защиту слабых, помочь тем, коту нужна поддержка и помощь», - отметил исполняющий обязанности руководителя Штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов.

Финальной точкой автопробега стало появление главного слогана этих дней - «Своих не бросаем» на здании Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», где располагается Волонтерский центр партии, Штаб «Молодой Гвардии» и один из пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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