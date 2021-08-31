В Самаре состоялось заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе

Во вторник, 31 августа, состоялось очередное заседание комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории области, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов.
В работе комиссии приняли участие первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.
Была заслушана информация о работе комиссии по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате в организациях Тольятти. Александр Фетисов дал поручение администрации города усилить работу с организациями-должниками и наладить взаимодействие с городской прокуратурой.
Также участники заседания рассмотрели ход конкурсного производства в организациях-банкротах.
По информации конкурсного управляющего ООО «Крумб-Сервис» Тольятти, объявлены торги по реализации имущества должника (реализации подлежит имущество с начальной ценой более 7 млн руб., дата проведения торгов – 4 ноября 2021 года).
Конкурсным управляющим ООО «Сызранский кирпичный завод» 16 июня 2021 года в Арбитражный суд Самарской области направлено заявление о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности в размере 530 тысяч рублей.
Принято решение об обращении в арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Самара ЗИМ-Инструмент» в размере 10,45 млн рублей. Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 6 сентября 2021 года.
И.о. конкурсного управляющего ООО «Самара-Транзит» г.о. Самара провел инвентаризацию имущества и товарно-материальных ценностей должника: выявлено нежилое помещение и движимое имущество, объявлены торги. Погашение задолженности по заработной плате прогнозируется за счет денежных средств, вырученных от реализации имущества. Формируются материалы для передачи в прокуратуру Самарской области в целях проведения оценки деятельности бывших руководителей ООО «Самара-Транзит».
Работа по погашению задолженности по заработной плате проводится Правительством Самарской области во взаимодействии с прокуратурой Самарской области, Государственной инспекцией труда в Самарской области, администрациями муниципальных образований области и другими заинтересованными органами. Ситуация в рассмотренных организациях находится на контроле комиссии.
Организации, вопросы о погашении долгов по зарплате в которых были рассмотрены на предыдущих заседаниях, были сняты с контроля общим решением участников заседания – в связи с полным погашением задолженности по заработной плате либо исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.