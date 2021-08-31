В Самаре состоялось заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России в кинотеатры отправлено около 500 копий, сообщил продюсер картины Илья Стюарт.
Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" продан для проката более 30 странам
Кирилл Мануйло в дуэте с Владимиром Зелепутиным (Санкт-Петербург) стал победителем эстафеты.
Самарский пятиборец Кирилл Мануйло - победитель первенства Европы среди кадетов
Вместе с ней был ее муж — его госпитализировали.
В Египте грузовик насмерть сбил россиянку
Мужчина незаконно получил 1 миллион 680 тысяч рублей.
В Богатовском районе лже-тракторист обвиняется в мошенничестве при получении выплат
В центре Сызрани обнаружили безаварийно действовавшую 120 лет канализационную трубу
В центре Сызрани обнаружили безаварийно действовавшую 120 лет канализационную трубу
Накануне встречи зрители увидят спектакль «Обещание на рассвете», в котором актриса исполнит одну из главных ролей.
В Новокуйбышевске состоится творческая встреча с актрисой Александрой Урсуляк
Активисты ОНФ на постоянной основе следят за качеством реализации национальных проектов. К этой работе удалось привлечь общественность – жителей городов и сёл.
Дмитрий Азаров поддержал инициативы актива реготделения ОНФ по развитию региона
Мурашко заявил, что у пациентов наблюдаются симптомы неврологического характера, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Глава Минздрава отметил, что "долгий ковид" может длиться шесть-девять месяцев и более
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.28
-0.29
EUR 86.67
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре состоялось заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе

31 августа 2021 19:57
273
Также участники заседания рассмотрели ход конкурсного производства в организациях-банкротах.

Во вторник, 31 августа, состоялось очередное заседание комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории области, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов.

В работе комиссии приняли участие первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Была заслушана информация о работе комиссии по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате в организациях Тольятти. Александр Фетисов дал поручение администрации города усилить работу с организациями-должниками и наладить взаимодействие с городской прокуратурой.

Также участники заседания рассмотрели ход конкурсного производства в организациях-банкротах.

По информации конкурсного управляющего ООО «Крумб-Сервис» Тольятти, объявлены торги по реализации имущества должника (реализации подлежит имущество с начальной ценой более 7 млн руб., дата проведения торгов – 4 ноября 2021 года).

Конкурсным управляющим ООО «Сызранский кирпичный завод» 16 июня 2021 года в Арбитражный суд Самарской области направлено заявление о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности в размере 530 тысяч рублей.

Принято решение об обращении в арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Самара ЗИМ-Инструмент» в размере 10,45 млн рублей. Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 6 сентября 2021 года.

И.о. конкурсного управляющего ООО «Самара-Транзит» г.о. Самара провел инвентаризацию имущества и товарно-материальных ценностей должника: выявлено нежилое помещение и движимое имущество, объявлены торги. Погашение задолженности по заработной плате прогнозируется за счет денежных средств, вырученных от реализации имущества. Формируются материалы для передачи в прокуратуру Самарской области в целях проведения оценки деятельности бывших руководителей ООО «Самара-Транзит».

Работа по погашению задолженности по заработной плате проводится Правительством Самарской области во взаимодействии с прокуратурой Самарской области, Государственной инспекцией труда в Самарской области, администрациями муниципальных образований области и другими заинтересованными органами. Ситуация в рассмотренных организациях находится на контроле комиссии.

 Организации, вопросы о погашении долгов по зарплате в которых были рассмотрены на предыдущих заседаниях, были сняты с контроля общим решением участников заседания – в связи с полным погашением задолженности по заработной плате либо исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.

Теги: долги зарплата заседание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Интервал между прививками от коронавируса и от гриппа должен составлять не менее месяца.
30 августа 2021, 22:23
Оперштаб СО: с 31 августа в регионе начинается вакцинация против гриппа
Интервал между прививками от коронавируса и от гриппа должен составлять не менее месяца. Общество
627
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками.
24 июня 2021, 17:15
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками. Экономика
901
Он отметил, что несвоевременная выплата заработной платы по-прежнему остается актуальной проблемой.
27 апреля 2021, 20:07
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
Он отметил, что несвоевременная выплата заработной платы по-прежнему остается актуальной проблемой. Экономика
880
В центре внимания
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
31 августа 2021  15:56
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
299
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
31 августа 2021  13:59
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
334
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
31 августа 2021  13:32
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
385
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
31 августа 2021  12:45
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
338
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
31 августа 2021  12:21
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
349
Весь список