В Самаре состоялось заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе

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Во вторник, 31 августа, состоялось очередное заседание комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории области, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов.

В работе комиссии приняли участие первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Была заслушана информация о работе комиссии по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате в организациях Тольятти. Александр Фетисов дал поручение администрации города усилить работу с организациями-должниками и наладить взаимодействие с городской прокуратурой.

Также участники заседания рассмотрели ход конкурсного производства в организациях-банкротах.

По информации конкурсного управляющего ООО «Крумб-Сервис» Тольятти, объявлены торги по реализации имущества должника (реализации подлежит имущество с начальной ценой более 7 млн руб., дата проведения торгов – 4 ноября 2021 года).

Конкурсным управляющим ООО «Сызранский кирпичный завод» 16 июня 2021 года в Арбитражный суд Самарской области направлено заявление о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности в размере 530 тысяч рублей.

Принято решение об обращении в арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Самара ЗИМ-Инструмент» в размере 10,45 млн рублей. Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 6 сентября 2021 года.

И.о. конкурсного управляющего ООО «Самара-Транзит» г.о. Самара провел инвентаризацию имущества и товарно-материальных ценностей должника: выявлено нежилое помещение и движимое имущество, объявлены торги. Погашение задолженности по заработной плате прогнозируется за счет денежных средств, вырученных от реализации имущества. Формируются материалы для передачи в прокуратуру Самарской области в целях проведения оценки деятельности бывших руководителей ООО «Самара-Транзит».

Работа по погашению задолженности по заработной плате проводится Правительством Самарской области во взаимодействии с прокуратурой Самарской области, Государственной инспекцией труда в Самарской области, администрациями муниципальных образований области и другими заинтересованными органами. Ситуация в рассмотренных организациях находится на контроле комиссии.

Организации, вопросы о погашении долгов по зарплате в которых были рассмотрены на предыдущих заседаниях, были сняты с контроля общим решением участников заседания – в связи с полным погашением задолженности по заработной плате либо исключением из Единого государственного реестра юридических лиц.