Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства

13 августа 2025 10:44
209
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства

Евгений Владимирский назначен заместителем главы Самары. Также он возглавил департамент городского хозяйства и экологии. Об этом сообщает администрация.

Евгений Владимирский имеет высшее образование в сфере финансов и кредита, а также экономики и управления закупками. С 2001 года он работал в частных компаниях и сфере ЖКХ в разных городах России. Также Евгений Владимирский возглавлял дорожное ремонтно-строительное предприятие в Мурманской области. С 2018 по 2024 годы он работал в государственных учреждениях Московской области.

С апреля по август 2025 года чиновник уже занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии в Самаре. Михаил Малыхин, прежний глава ведомства, стал первым заместителем главы города. Он будет курировать работу департамента городского хозяйства и экологии, департамента транспорта и управления гражданской защиты, пишет Коммерсантъ-Волга.

Теги: В центре внимания

