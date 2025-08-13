В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства

209

Евгений Владимирский назначен заместителем главы Самары. Также он возглавил департамент городского хозяйства и экологии. Об этом сообщает администрация.

Евгений Владимирский имеет высшее образование в сфере финансов и кредита, а также экономики и управления закупками. С 2001 года он работал в частных компаниях и сфере ЖКХ в разных городах России. Также Евгений Владимирский возглавлял дорожное ремонтно-строительное предприятие в Мурманской области. С 2018 по 2024 годы он работал в государственных учреждениях Московской области.

С апреля по август 2025 года чиновник уже занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии в Самаре. Михаил Малыхин, прежний глава ведомства, стал первым заместителем главы города. Он будет курировать работу департамента городского хозяйства и экологии, департамента транспорта и управления гражданской защиты, пишет Коммерсантъ-Волга.