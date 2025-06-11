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В Самаре проведено внеочередное заседание антитеррористической комиссии

11 июня 2025 23:11
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В повестку которого были включены вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, промышленного комплекса региона от угроз террористической направленности.

10 июня, под председательством губернатора Самарской области Владислава Федорищева состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, промышленного комплекса Самарской области от угроз террористической направленности.

В работе комиссии приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципальных образований, представители хозяйствующих субъектов. Основное внимание в ходе рассмотрения указанной проблематики было уделено реализации дополнительных мероприятий, направленных на защиту потенциальных объектов террористических посягательств Самарской области, повышению бдительности населения по выявлению признаков подготовки и совершения диверсионно-террористических актов, предупреждение террористических проявлений в регионе.

Губернатором отмечено, что в условиях эскалации террористической деятельности необходимо обеспечить дополнительную защиту предприятий, персонала и населения от возможных воздушных атак и диверсионных акций, не допустить дезорганизации жизнедеятельности региона. Это накладывает дополнительную персональную ответственность на должностных лиц органов власти всех уровней, предприятий и учреждений Самарской области.

Теги: Самара

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