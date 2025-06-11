В Самаре проведено внеочередное заседание антитеррористической комиссии

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10 июня, под председательством губернатора Самарской области Владислава Федорищева состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, промышленного комплекса Самарской области от угроз террористической направленности.

В работе комиссии приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципальных образований, представители хозяйствующих субъектов. Основное внимание в ходе рассмотрения указанной проблематики было уделено реализации дополнительных мероприятий, направленных на защиту потенциальных объектов террористических посягательств Самарской области, повышению бдительности населения по выявлению признаков подготовки и совершения диверсионно-террористических актов, предупреждение террористических проявлений в регионе.

Губернатором отмечено, что в условиях эскалации террористической деятельности необходимо обеспечить дополнительную защиту предприятий, персонала и населения от возможных воздушных атак и диверсионных акций, не допустить дезорганизации жизнедеятельности региона. Это накладывает дополнительную персональную ответственность на должностных лиц органов власти всех уровней, предприятий и учреждений Самарской области.