В Самаре продолжается обучение волонтёров азам первой медицинской помощи

Студенты и преподаватели медицинского колледжа имени Нины Ляпиной начали обучать самарских волонтёров оказанию первой медицинской помощи. Слушатели курса теперь могут помогать раненным бойцам, оказывать помощь в госпиталях и медучреждениях наряду с младшим медперсоналом.

«Я понял, что это нужно хотя бы для общего образования. Как бы жизнь не повернулась, может быть, я тоже пойду волонтёром, рассматривал и такой вариант, может понадобиться пройти курсы первой помощи», - считает самарец Константин Комаров.

Слушатели курсов учатся ухаживать за ранеными, пострадавшими, оказывать им первую медицинскую помощь, обеспечивать личную гигиену. Волонтёры получают знания по мониторингу состояния пациентов и санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря. Участники курса ознакомятся с основами транспортировки больных и изучают обязанности младшего медицинского персонала. После прохождения курса каждый из них получит сертификат.

«Настолько они задавали правильные вопросы, а главное, отвечали правильно и повторяли ряд манипуляций, которые, в общем-то, выполняют медицинские сестры. Я думаю, что у нас все получилось», - уверена преподаватель основ реаниматологии, педагог Самарского колледжа им. Ляпиной Нина Манелис.

Курс рассчитан для желающих попробовать себя в роли волонтёров, а также для тех, кто имеет уже опыт волонтёрской работы. Сейчас их около 40 человек, и количество желающих прибавляется.

Программу обучения «Единая Россия» совместно с Обществом специалистов медицинского образования запустила в ноябре 2022 года на площадке «Высшей Партийной школы».

Кстати, теоретическую часть все желающие могут пройти на сайте Высшей партийной школы (https://vpsh.er.ru/education/course/212). Слушателям, успешно прошедшим теоретическую, а затем и практическую части обучения, будет выдаваться сертификат, а также предоставлена возможность реализовать свой потенциал в медицинских учреждениях региона.