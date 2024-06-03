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В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева

3 июня 2024 12:59
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В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева

В понедельник, 3 июня, в Самару приехал врио губернатора региона Вячеслав Федорищев. Напомним, что его назначили на эту должность 31 мая после того, как Дмитрий Азаров заявил об отставке. Сегодня нового главу региона представили в областном правительстве.

— Я приехал в Самарскую область работать и жить, — заявил врио губернатора в свой первый день в регионе.

Вячеслав Федорищев рассказал, что планирует делать на посту руководителя Самарской области. В приоритете – поддержка участников СВО, развитие сферы здравоохранения, образования. Он отметил, что Самарская область – очень красивое место, и заявил, что будет добиваться того, чтобы регион был на первых местах не только в рейтингах, но и в жизни.


В Самару Вячеслав Федорищев приехал с супругой. Он поблагодарил ее за мужественное решение перебраться на новое место работы вместе с ним, пишет Самара-КП.

 

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