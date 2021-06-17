В Самаре подписали трехстороннее соглашение о приоритетах развития ПФО

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В четверг, 17 июня, в Самаре состоялось знаковое для социально-экономического развития регионов Приволжья событие. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров подписал очередное трехстороннее соглашение о взаимодействии с Ассоциацией территориальных профсоюзов ПФО и Координационным советом отделений Российского Союза промышленников и предпринимателей. В церемонии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Документ о социальном партнерстве предполагает взаимодействие органов власти, профсоюзов и работодателей по социально-экономическому развитию округа, регулированию социально-трудовых отношений, повышению качества жизни населения, поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса, а также повышению конкурентоспособности отечественных предприятий.

ПФО первым в России заключил подобное соглашение. Произошло это ровно 20 лет назад, 17 июня 2001 года. И как отметил Игорь Комаров, Самара была выбрана местом подписания юбилейного документа не случайно.

«Самарская область у нас исторически является крупнейшим деловым и промышленным центром Приволжья, имеет богатые традиции профсоюзного движения, поэтому мы приняли решение провести подписание нового трехстороннего соглашения именно в Самаре», – подчеркнул полпред.

Игорь Комаров отметил, что в 2020-м году при поддержке профсоюзов и работодателей удалось сохранить главное – здоровье людей, а поддержка Президентом и Правительством России промышленности и бизнеса позволили создать надежный фундамент для дальнейшего развития.

С января по апрель текущего года в ПФО отмечен рост промпроизводства (103,4%), стабилизировался рынок труда, в регионах запускаются инвестпроекты в автопроме, авиа- и судостроении, нефтегазовой, дорожной и строительной отраслях. Сразу четыре региона, в том числе Самарская область, вошли в ТОП-15 национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ.

На контроле находятся вопросы своевременной выплаты заработной платы, ликвидации задолженности перед работниками, а также переобучение и трудоустройство людей.

«Вместе с тем мы понимаем, что основной путь решения этих проблем – это, конечно, обеспечение экономического роста. В этом заинтересованы все участники трехстороннего соглашения. И гармоничные социально-трудовые отношения являются фактором, обеспечивающим решение этих задач. Уверен, что наша совместная деятельность в рамках нового трехстороннего соглашения будет такой же плодотворной, и будет способствовать росту экономки», – резюмировал Игорь Комаров.

Председатель независимого профсоюза России Михаил Шмаков отметил, что экономика и рынок труда восстанавливаются, в полную силу заработали предприятия. Но пока коронавирус не побежден, расслабляться не стоит – уверенность не должна перерастать в самоуверенность. Михаил Шмаков заявил: ФНПР уже подготовила обращение к трудящимся и членам профсоюзов с призывом пройти вакцинацию.

Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Шмакова и НПРФ за этот призыв.

«Сегодня это первоочередная наша задача – защита здоровья людей. Тесное взаимодействие позволило нам с достоинством пережить сложности, связанные, в том числе с пандемией. Наши согласованные действия помогли избежать больших потерь и с точки зрения рабочих мест. Несмотря на экономические трудности, мы, я уверен, совместными усилиями сохранили тысячи рабочих мест», – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что совместно с ФПСО и Союзом работодателей в регионе ведется комплексная работа по защите прав трудящихся, создаются новые рабочие места и безопасные условия труда. Коллегиально разработаны региональные законы по обеспечению санаторно-курортными путевками, о ветеранах труда, о молодых специалистах, о социальном партнерстве в сфере труда и другие. Многое делается для поддержки человека труда.

«Сегодня, когда пандемия отступает еще очень медленно, мы продолжаем эту работу. Для нас важно оказать поддержку каждому, кто в ней нуждается в это непростое время. Уверен, что соглашение даст новые возможности в нашей работе. Регионы ПФО связаны не только партнерскими отношениями, но и тысячами людских судеб. И, конечно, важно объединить усилия всех регионов, входящих в ПФО, для эффективного решения проблем и вопросов трудящихся. Не сомневаюсь, что сотрудничество в рамках соглашения будет эффективным», – резюмировал губернатор.