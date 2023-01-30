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В Самаре открыли новый зал единоборств для юных спортсменов

30 января 2023 20:27
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При поддержке федерального партийного проекта «Единой России» «Za самбо» в спорткомплексе ЦСКА ВВС начали свою работу секции самбо и греко-римской борьбы.

Открытие борцовского зала  и секций борьбы стало одним из знаковых событий в преддверии столетнего юбилея Спортивного клуба армии в Самаре. 

На сегодняшний день в Центральном спортивном клубе армии культивируются 14 видов спорта, а вот самбо армейцам пока было недоступно. Благодаря проекту «Za самбо» в спорткомплексе появилось специализированное покрытие для тренировок по этому виду спорта. С 1 февраля начнётся набор детей в секции самбо и греко-римской борьбы.           

Руководитель фракции «Единой России» в Самарской губдуме, координатор федерального партийного проекта «Za самбо» в Самарской области Александр Живайкин проверил готовность спортивного зала  и дал старт первым поединкам юных самбистов и борцов на новой площадке. 

 «Это стало возможным благодаря общей поддержке правительства Самарской области, руководству Центрального спортивного клуба армии и огромному трудолюбию тренерского состава, которые  занимаются с этими ребятами, будущими защитниками нашей родины. Я хочу, чтобы  ребята, которые приходили на эти ковры, понимали, что именно от них зависит суверенитет нашей великой страны, нашего государства с великими традициями и героическими подвигами наших отцов и дедов», - отметил координатор партпроекта «Za самбо» по Самарской области Александр Живайкин.

«Реализация партийного проекта «Za самбо» позволяет нам приблизить наш национальный вид спорта. Партия присоединилась к развитию данного направления. Мы сможем  его приблизить в школах, организовав третий урок физкультуры,  рассмотреть и возможности открытия специализированных секций борьбы, где могут заниматься будущие защитники нашей родины»,- считает координатор проекта, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Одной из важнейших задач проекта он считает возможность появления  секций борьбы в школах и спортзалах, чтобы юные спортсмены могли пойти заниматься спортом в шаговой доступности. А специальные проекты «Единой России» – «Za самбо» и проект «Самбо в школу» помогут раскрыть потенциал самбо как национального достояния страны.

«Главная цель - охватить центральную часть города, забрать ребят с улиц и привести в спортивный зал. Создать все предпосылки для воспитания и роста здорового поколения, воспитать настоящих защитников нашей родины. Ведь не зря Спортивный клуб армии - спортивный щит нашего Отечества. Цель одна - воспитать здоровое поколение», - уверен начальник филиала ЦСКА в Самаре Роман Махонин.

Сейчас в регионе более 3 000 самарцев занимаются самбо. Среди них - мастер спорта России по самбо, победитель Первенства Европы среди юниоров в 2021 году Данила Жданов.  Эту инициативу поддерживает и  мастер спорта России по греко-римской борьбе, победитель первенства мира среди юношей  в 2019 году Максим Скуратов. Обоих в спортивные секции привели родители, и это стало для молодых людей настоящей путёвкой в жизнь. Молодые спортсмены уверены, что открытие таких секций и спортивных залов жизненно необходимо для детей и подростков.

Отметим, что в 2023 году  в рамках проекта «Za самбо» в Самарской области планируется приобщить к этому виду спорта 1300 детей из  общеобразовательных школ. Кроме того, запланировано открытие специализированных секций самбо (там, где их ещё нет) на базе спортивных клубов единоборств и физкультурно-оздоровительных комплексов Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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