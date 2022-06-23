В Самаре открыли информационный стенд в память о Герое Советского Союза - летчице Полине Осипенко

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22 Июня, в День памяти и скорби состоялось торжественное открытие памятного знака, посвященного героине.

Жители Октябрьского района обратились в местное отделение партии с инициативой: рассказать подрастающему поколению и гостям города о героях, в честь которых названы улицы и скверы города.

«Первой ласточкой» стал информационный стенд на улице Осипенко в областной столице. 22 июня состоялась церемония открытия памятного знака.

В Самаре в честь Полины Осипенко названа одна из центральных улиц города. Полина Денисовна Осипенко - советская летчица; одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза. С 1936 по 1938 год она установила 5 мировых авиационных рекордов высоты и дальности полёта для женщин, совершила рекордный беспосадочный перелёт по маршруту Москва - Дальний Восток. За этот полёт всем членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза. Полина Осипенко дважды награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Погибла легендарная летчица при исполнении служебных обязанностей в мае 1939 года.

Теперь с жизнеописанием отважной героини могут ознакомиться самарцы и гости города благодаря такому памятному знаку.

Воплотить проект в жизнь помог депутат Самарской Губернской Думы Роман Балтер («Единая Россия») и активисты местного отделения партии «Единая Россия». Совместно с исполняющим обязанности главы Октябрьского внутригородского района Георгием Выводцевым парламентарий провел церемонию открытия.

Слова благодарности за сохранение исторической памяти родного города депутат - единоросс адресовал жительнице Октябрьского района Альбине Автономовой, именно благодаря ее инициативе и стал реальностью этот проект, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"