В Самаре обсудили стратегию работы партпроекта «Предпринимательство» в регионе

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На площадке «Единой России» в областной столице встретились представители бизнес-сообщества, законодательной и исполнительной власти, эксперты и предприниматели.

Бизнес в субъектах Российской Федерации живёт и работает в непростой экономической ситуации, и большая часть нагрузки лежит на плечах наших предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Задача партийного проекта – реализовать комплекс мер, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, сохранение рабочих мест, рост доходов и совершенствования нормативно регулированных в этой сфере, отметил координатор партийного проекта «Предпринимательство» в Самарской области, региональный бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко.

«Вы - наша сила, вы - наша опора, наше общественное мнение, это тот голос, который мы слышим», - подчеркнул он. Партийный проект «Единой России» призван помочь «услышать бизнес», донести до федерального центра те предложения, те законодательные инициативы, сложные вопросы, которые мешают развитию предпринимательства - будь то малый и средний бизнес, или крупные промышленные гиганты, отметил координатор.

Под эгидой проекта «Единой России» для решения проблем предпринимателей Самарской области и для совместной работы в этом направлении готовы объединиться региональные бизнес-сообщества: «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-Промышленная палаты Самарской области, Гарантийного Фонда Самарской области, Клуба директоров Самарской области,представители региональных министерств - туризма, молодёжной политики, экономического развития, профильного комитета Самарской губернской думы, независимые эксперты АНО «Институт регионального и муниципального развития».

Депутат, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер поделился практическим опытом работы в партийном проекте, и опытом работы в бизнесе.

«Если десять лет назад мечтой любого предпринимателя было, чтобы государство о нем знало как можно меньше, теперь даже самый малый бизнес может рассчитывать на те или иные преференции и помощь от государства», - заметил парламентарий и напомнил беспрецедентные меры поддержки в период пандемии для МСП.

Генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев уже несколько лет занимается вопросами GR-взаимодействия, построения коммуникаций между бизнесом и властью.

«Партпроект «Предпринимательства» очень важен, он объединяет все сферы бизнеса, все общественные объединения во благо развития экономики региона и всей нашей страны. Направление молодёжного предпринимательства очень перспективно, оно перекликается с нашими проектами» - заметил Кануев.

Он рассказал, что 16 апреля презентует в Самаре новый проект АНО «Институт регионального и муниципального развития» «Школа молодого предпринимателя». Предпринимателем можно стать независимо от возраста, погрузится в мир необходимых знаний о бизнесе, стартапах и даже выходе на международный рынок. Совсем недавно проект презентовали в Государственной Думе и он получил высокую оценку экспертов, парламентариев, профессионального сообщества. Членов Общественного совета партпроекта пригласили на презентацию «Школы» в качестве почётных гостей.

Речь шла и о том, что есть проблемные места и у небольших профессиональных сообществ предпринимателей, таких как Ассоциации отельеров или рестораторов, риэлтеров, а не только у большого или малого бизнеса.

Все участники заседания согласились, что развитие бизнеса замедляет отсутствие информированности о мерах поддержки предпринимателей от государства, о многообразии образовательных программ или возможностях масштабирования бизнеса или выхода на международный рынок, о юридических услугах или услугах Гарантийного фонда, Агентства по привлечению инвестиций или работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Сотрудничество в рамках партийного проекта «Предпринимательство» и совместная работа будет способствовать качественному и количественному росту молодых предпринимателей и честной работе бизнеса в регионе.

Решено было начать с проведения масштабного регионального бизнес-форума, где партийный проект будет представлен одной или несколькими дискуссионными площадками и лекториями для предпринимателей.

На форуме ПФО «iВолга» в июле также планируется презентовать деятельность партийного проекта «Предпринимательство» в молодёжной среде.

На следующем заседании общественного совета партпроекта «Единой России» было решено сформировать план мероприятий проекта на 2024 год и определить стратегические цели на ближайшее время, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"