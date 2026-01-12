Я нашел ошибку
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре образован новый Департамент туризма, предпринимательства и торговли 

178
В Самаре образован новый Департамент туризма, предпринимательства и торговли 

В администрации города Самары завершена процедура реорганизации Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. С 12 января в отдельное структурное подразделение выделен Департамент туризма, предпринимательства и торговли. Он будет заниматься вопросами развития въездного и внутреннего туризма, поддержки развития малого и среднего предпринимательства, поддержки промышленной деятельности на территории Самары, мониторинга состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том числе размещением нестационарных торговых объектов. Руководителем департамента туризма, предпринимательства и торговли назначен Игорь Николаевич Ларионов – ранее он являлся заместителем руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самары.

Работа Департамента экономического развития и инвестиций будет сосредоточена на реализации единой экономической и инвестиционной политики, мониторинге и планировании экономической деятельности муниципальных предприятий. Руководителем Департамента экономического развития и инвестиций является заместитель главы города Самары Владислав Иванович Зотов.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

12 января 2026, 19:55
Также для удобства пассажиров маршрута №222 введена дополнительная остановка — у станции метро «Московская». Общество
45
12 января 2026, 19:25
С 12 января первый рейс из Самары в 7:30, последний рейс из Рождествено в 17:45.   Общество
40
12 января 2026, 19:10
Заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ рассказала, как правильно защитить себя и не допустить опасных осложнений. Общество
121
В центре внимания
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
14
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
330
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
266
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1268
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
987
