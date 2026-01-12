В Самаре образован новый Департамент туризма, предпринимательства и торговли 

В администрации города Самары завершена процедура реорганизации Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. С 12 января в отдельное структурное подразделение выделен Департамент туризма, предпринимательства и торговли. Он будет заниматься вопросами развития въездного и внутреннего туризма, поддержки развития малого и среднего предпринимательства, поддержки промышленной деятельности на территории Самары, мониторинга состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том числе размещением нестационарных торговых объектов. Руководителем департамента туризма, предпринимательства и торговли назначен Игорь Николаевич Ларионов – ранее он являлся заместителем руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самары.



Работа Департамента экономического развития и инвестиций будет сосредоточена на реализации единой экономической и инвестиционной политики, мониторинге и планировании экономической деятельности муниципальных предприятий. Руководителем Департамента экономического развития и инвестиций является заместитель главы города Самары Владислав Иванович Зотов.





Фото: пресс-служба администрации Самары